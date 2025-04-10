Именитый клуб интересуется игроком Шахтера. Установили ценник, есть ответ
Педриньо привлекает внимание «Васко да Гама»
«Васко да Гама» интересуется бразильским атакующим полузащитником донецкого «Шахтера» Педриньо, сообщает RTIE Sporte.
По информации источника, бразильский клуб хотел бы видеть игрока в составе своей команды.
Изначально «Васко да Гама» был намерен арендовать игрока, но донецкий клуб не заинтересован в такой сделке и установил на Педриньо ценник в размере 5 миллионов долларов, который на данный момент бразильская сторона себе позволит не может, потому пока что отказалась от трансфера.
В текущем сезоне Педриньо провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Фонсека хочет вернуться в Украину.
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