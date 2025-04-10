Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый клуб интересуется игроком Шахтера. Установили ценник, есть ответ
Бразилия
10 апреля 2025, 19:40 |
2305
0

Именитый клуб интересуется игроком Шахтера. Установили ценник, есть ответ

Педриньо привлекает внимание «Васко да Гама»

10 апреля 2025, 19:40 |
2305
0
Именитый клуб интересуется игроком Шахтера. Установили ценник, есть ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

«Васко да Гама» интересуется бразильским атакующим полузащитником донецкого «Шахтера» Педриньо, сообщает RTIE Sporte.

По информации источника, бразильский клуб хотел бы видеть игрока в составе своей команды.

Изначально «Васко да Гама» был намерен арендовать игрока, но донецкий клуб не заинтересован в такой сделке и установил на Педриньо ценник в размере 5 миллионов долларов, который на данный момент бразильская сторона себе позволит не может, потому пока что отказалась от трансфера.

В текущем сезоне Педриньо провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Фонсека хочет вернуться в Украину.

По теме:
УПЛ определила, когда состоятся доигровки матчей Кривбасса
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Васко да Гама чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Ямалем и Кварацхелией. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 10 апреля 2025, 18:57 0
С Ямалем и Кварацхелией. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
С Ямалем и Кварацхелией. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ

8 и 9 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Футбол | 10 апреля 2025, 09:30 1
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции

Нападающий хочет видеть в «Реале» Вильяма Салиба

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10.04.2025, 08:36
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Футбол | 10.04.2025, 13:59
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Футбол | 10.04.2025, 07:49
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 1
Футбол
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 1
Футбол
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 74
Футбол
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 8
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем