Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ТЛУМАК: «Больше всего в ЛЧ удивило поражение Реала»
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 20:33 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:34
273
0

Андрей ТЛУМАК: «Больше всего в ЛЧ удивило поражение Реала»

Исполнение Райсом штрафных было шедевральным

10 апреля 2025, 20:33 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:34
273
0
Андрей ТЛУМАК: «Больше всего в ЛЧ удивило поражение Реала»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, сделал прогноз на повторные противостояния:

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что самым неожиданным был результат поединка в Лондоне. Нет, я предвидел, что «Арсенал» может победить «Реал», но, чтобы с таким счетом.

– Вы, как бывший вратарь, уточните не было ли в двух первых пропущенных мячах вины кипера «Реала» Тибо Куртуа?

– Знаете, мне не совсем корректно давать оценку действиям одного из лучшим вратарей мира, хотя, на мой взгляд, не обошлось без просчетов Куртуа, как в выстраивании «стенки», так и в выборе позиции. Хотя следует признать, что исполнение штрафных «канониром» Декланом Райсом было шедевральным.

– По вашему мнению, не недооценил ли Куртуа Райса, ведь он был в курсе, что ранее британец не забивал со штрафных?

– Нет, здесь просто было стечение обстоятельств, когда все пазлы сошлись в пользу Райса. Убежден, что те два его гола будут претендовать на звание лучших в текущей Лиге чемпионов.

– Хватит ли тех трех «сухих» лондонских голов «Арсенала» для выхода в следующий раунд?

– Если учесть, что оборона «Арсенала» не является его уязвимым местом, то оцениваю его шансы, как 70 на 30. Главное, чтобы в Мадриде англичане не занимались выстраиванием каких-то автобусов у своих владений. Потому что тогда могут возникнуть проблемы, у «Реала» есть кому забивать.

– Еще один крупный счет был зафиксирован в Барселоне, где «сине-гранатовые» сокрушили «Боруссию» – 4:0.

– Это можно было предвидеть. Потому что защитники «Барселоны» очень высоко встречают визави, пытаясь со своими игроками средней линии сразу же забрать мяч и организовать контрвыпад. Но поскольку среди защитников «горожан» много молодежи, которой не хватает стабильности, поэтому и не всегда удается избегать промахов. Тем не менее, я убежден, что и в Дортмунде «Барселона» забьет и своего не упустит. Более того, не исключено, что снова не обойдется без разгрома, потому что испанцы очень изобретательны и быстры в завершающей стадии атаки. Складывается впечатление, что в составе «горожан» практически все заточены на взятие ворот.

– В свою очередь матчи с участием «ПСЖ» и «Баварии», которые тоже любят атаковать, оказались не такими голевыми.

– Французы и немцы считались фаворитами, но были расточительными. И если парижане благодаря более разнообразным действиям сумели дожать «Астон Виллу» – 3:1, то «Интер» с его умением терпеть в трудные моменты вообще на последних минутах в Мюнхене вырвал победу – 2:1. Все же, в ответных матчах я оцениваю шансы «ПСЖ» на проход - 60 на 40, а в Милане «Бавария» может отыграться и не обойдется без дополнительного времени. Хотя мюнхенцам очень не хватает креативного Джамала Мусиалы, который надолго выбыл из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Испании раскритиковали игрока «Барселоны» после разгромной победы в ЛЧ.

По теме:
ФОТО. У Левандовски 99 голов за Барсу. Как забивает король штрафной площади
С Ямалем и Кварацхелией. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
Легенда Днепра – о финале Кубка, золоте УПЛ, Ракицком, Довбике и Зинченко
Андрей Тлумак Карпаты Львов Заря Луганск Лига чемпионов инсайд Арсенал Лондон Арсенал - Реал Реал Мадрид Бавария Бавария - Интер Интер Милан ПСЖ - Астон Вилла ПСЖ Астон Вилла Барселона Барселона - Боруссия Д Боруссия Дортмунд Деклан Райс Тибо Куртуа Джамал Мусиала
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10 апреля 2025, 20:06 2
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо

Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб

Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Футбол | 10 апреля 2025, 09:30 1
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции

Нападающий хочет видеть в «Реале» Вильяма Салиба

Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Футбол | 10.04.2025, 13:59
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Футбол | 10.04.2025, 05:10
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Футбол | 10.04.2025, 08:18
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
09.04.2025, 09:07 1
Футбол
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
09.04.2025, 09:52 2
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 8
Футбол
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 2
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем