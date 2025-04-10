Андрей ТЛУМАК: «Больше всего в ЛЧ удивило поражение Реала»

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, сделал прогноз на повторные противостояния:

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что самым неожиданным был результат поединка в Лондоне. Нет, я предвидел, что «Арсенал» может победить «Реал», но, чтобы с таким счетом.

– Вы, как бывший вратарь, уточните не было ли в двух первых пропущенных мячах вины кипера «Реала» Тибо Куртуа?

– Знаете, мне не совсем корректно давать оценку действиям одного из лучшим вратарей мира, хотя, на мой взгляд, не обошлось без просчетов Куртуа, как в выстраивании «стенки», так и в выборе позиции. Хотя следует признать, что исполнение штрафных «канониром» Декланом Райсом было шедевральным.

– По вашему мнению, не недооценил ли Куртуа Райса, ведь он был в курсе, что ранее британец не забивал со штрафных?

– Нет, здесь просто было стечение обстоятельств, когда все пазлы сошлись в пользу Райса. Убежден, что те два его гола будут претендовать на звание лучших в текущей Лиге чемпионов.

– Хватит ли тех трех «сухих» лондонских голов «Арсенала» для выхода в следующий раунд?

– Если учесть, что оборона «Арсенала» не является его уязвимым местом, то оцениваю его шансы, как 70 на 30. Главное, чтобы в Мадриде англичане не занимались выстраиванием каких-то автобусов у своих владений. Потому что тогда могут возникнуть проблемы, у «Реала» есть кому забивать.

– Еще один крупный счет был зафиксирован в Барселоне, где «сине-гранатовые» сокрушили «Боруссию» – 4:0.

– Это можно было предвидеть. Потому что защитники «Барселоны» очень высоко встречают визави, пытаясь со своими игроками средней линии сразу же забрать мяч и организовать контрвыпад. Но поскольку среди защитников «горожан» много молодежи, которой не хватает стабильности, поэтому и не всегда удается избегать промахов. Тем не менее, я убежден, что и в Дортмунде «Барселона» забьет и своего не упустит. Более того, не исключено, что снова не обойдется без разгрома, потому что испанцы очень изобретательны и быстры в завершающей стадии атаки. Складывается впечатление, что в составе «горожан» практически все заточены на взятие ворот.

– В свою очередь матчи с участием «ПСЖ» и «Баварии», которые тоже любят атаковать, оказались не такими голевыми.

– Французы и немцы считались фаворитами, но были расточительными. И если парижане благодаря более разнообразным действиям сумели дожать «Астон Виллу» – 3:1, то «Интер» с его умением терпеть в трудные моменты вообще на последних минутах в Мюнхене вырвал победу – 2:1. Все же, в ответных матчах я оцениваю шансы «ПСЖ» на проход - 60 на 40, а в Милане «Бавария» может отыграться и не обойдется без дополнительного времени. Хотя мюнхенцам очень не хватает креативного Джамала Мусиалы, который надолго выбыл из-за травмы.

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