В Испании раскритиковали игрока Барселоны после разгромной победы в ЛЧ

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Счет открыл вингер Рафинья, которого раскритиковали в Испании за необдуманный поступок. Дело в том, что футболист переправил мяч, который и так летел в ворота после удара Пау Кубарси.

«Он просто украл гол у своего одноклубника. Так нельзя делать – он просто лишил возможности Кубарси забить первый гол в Лиге чемпионов. Могло быть еще хуже, если бы арбитр не засчитал этот мяч после вмешательства VAR.

Ответный матч команды сыграют 15 апреля на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.