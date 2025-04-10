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  4. В Испании раскритиковали игрока Барселоны после разгромной победы в ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 08:25 |
1134
0

В Испании раскритиковали игрока Барселоны после разгромной победы в ЛЧ

Рафинья мог оказаться в офсайде, когда открыл счет

10 апреля 2025, 08:25 |
1134
0
В Испании раскритиковали игрока Барселоны после разгромной победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Счет открыл вингер Рафинья, которого раскритиковали в Испании за необдуманный поступок. Дело в том, что футболист переправил мяч, который и так летел в ворота после удара Пау Кубарси.

«Он просто украл гол у своего одноклубника. Так нельзя делать – он просто лишил возможности Кубарси забить первый гол в Лиге чемпионов. Могло быть еще хуже, если бы арбитр не засчитал этот мяч после вмешательства VAR.

Ответный матч команды сыграют 15 апреля на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Рафинья Диас Пау Кубарси
Николай Титюк Источник: Marca
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