Звездный новичок ЛНЗ вернулся к тренировкам. Сообщалось, что он не нужен
Вокруг Бени Макуана опять слишком много неизвестного…
22-летний левый вингер ЛНЗ Бени Макуана, который арендован черкасчанами у «Полесья», вернулся к тренировкам с первой командой.
Как сообщает блогер Игорь Бурбас, главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук полностью доволен работой Макуана и как можно скорее хочет получить возможность довериться ему на поле.
Буквально накануне Sport.ua сообщал, что Григорчук недоволен отдачей конголезского легионера на тренировках и даже готов поставить вопрос о досрочном прекращении срока действия аренды легионера.
За ЛНЗ Макуана, которому ранее удалось благодаря качественной игре на какой-то период стать звездой «Полесья» и УПЛ, пока успел сыграть только 2 минуты в рамках одного матча чемпионата – против «Колоса» (2:0).
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