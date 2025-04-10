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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:01
301
0

Звездный новичок ЛНЗ вернулся к тренировкам. Сообщалось, что он не нужен

Вокруг Бени Макуана опять слишком много неизвестного…

10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:01
301
0
Звездный новичок ЛНЗ вернулся к тренировкам. Сообщалось, что он не нужен
facebook.com/fclnz. Бени Макуана

22-летний левый вингер ЛНЗ Бени Макуана, который арендован черкасчанами у «Полесья», вернулся к тренировкам с первой командой.

Как сообщает блогер Игорь Бурбас, главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук полностью доволен работой Макуана и как можно скорее хочет получить возможность довериться ему на поле.

Буквально накануне Sport.ua сообщал, что Григорчук недоволен отдачей конголезского легионера на тренировках и даже готов поставить вопрос о досрочном прекращении срока действия аренды легионера.

За ЛНЗ Макуана, которому ранее удалось благодаря качественной игре на какой-то период стать звездой «Полесья» и УПЛ, пока успел сыграть только 2 минуты в рамках одного матча чемпионата – против «Колоса» (2:0).

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Бени Макуана ЛНЗ Черкассы тренировка
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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