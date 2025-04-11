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  4. Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов
Италия
11 апреля 2025, 11:32 |
783
0

Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов

Приз игроку вручат перед домашним матчем «Ромы» с «Вероной»

11 апреля 2025, 11:32 |
783
0
Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Реакция фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик получил признание болельщиков. Футболист победил в голосовании за звание лучшего игрока Серии А в марте.

В голосовании Артем Довбик опередил Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».

Довбик стал вторым украинцем, которого признавали лучшим игроком месяца. До этого почетное звание в мае 2021 и в феврале 2022 года получал Руслан Малиновский.

Smalldini: Это безумие, этот парень сыграл все игры в марте, ходя по полю, и теперь он игрок месяца...

Gang Sempit: Пожалуйста, переходи в Интер.

Errorkid: Какой замечательный месяц!!! Поздравляю Довбика!!! Поздравляю всех фанатов.

PETER WAYNE: Как фанат «Ромы»… это фальшивое голосование. Призрак на поле.

Vovan78: Красавец Артем! Если бы еще и партнеры помогали в атаке, то голов было бы гораздо больше, а так фланговые полузащитники не обостряют игру, а вся игра идет через центральную часть атаки. Конечно, центральному нападающему будет очень тяжело создавать моменты и забивать голы. Но и в этой ситуации Артем завоевывает результат для команды.

DaVinci: Красавчик. Начинает понимать требования тренера и показывать результаты.

GloryUkraine: Конечно круто, но насколько плохи дела в Серии А, если Довбик стал лучшим.

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чемпионат Италии по футболу Серия A лучший игрок Рома Рим Артем Довбик Николо Барелла Николо Фаджоли Риккардо Орсолини Умар Соле реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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