КРАВЧЕНКО: «Я очень сильно вовлечен в процесс, Ротань мне доверяет»

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко рассказал, как ему работается под руководством Руслана Ротаня:

«Как видите, наши амбиции прекрасно уживаются, и это большая заслуга Руслана Ротаня. У меня есть и желание, и идеи, и вдохновение. Безусловно, он создает такую ​​атмосферу, где мне интересно. Я очень вовлечен во весь этот процесс, и он мне доверяет. Вот поэтому мы комфортно работаем вместе.

Да, конечно, я хочу быть главным тренером – это нормально. Но будь я помощником у кого-то другого, зная, как некоторые тренеры относятся к своим ассистентам, как ограничивают их роли, думаю, я бы долго не выдержал. Мне было бы неинтересно, я просто б не смог. А с Ротанем мне действительно комфортно – меня все устраивает, потому мы и работаем вместе».