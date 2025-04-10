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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 14:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:24
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КРАВЧЕНКО: «Я очень сильно вовлечен в процесс, Ротань мне доверяет»

Специалист рассказал о работе в тренерском штабе Александрии

10 апреля 2025, 14:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:24
300
0
КРАВЧЕНКО: «Я очень сильно вовлечен в процесс, Ротань мне доверяет»
The Sport Dnipro Ukraine. Сергей Кравченко

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко рассказал, как ему работается под руководством Руслана Ротаня:

«Как видите, наши амбиции прекрасно уживаются, и это большая заслуга Руслана Ротаня. У меня есть и желание, и идеи, и вдохновение. Безусловно, он создает такую ​​атмосферу, где мне интересно. Я очень вовлечен во весь этот процесс, и он мне доверяет. Вот поэтому мы комфортно работаем вместе.

Да, конечно, я хочу быть главным тренером – это нормально. Но будь я помощником у кого-то другого, зная, как некоторые тренеры относятся к своим ассистентам, как ограничивают их роли, думаю, я бы долго не выдержал. Мне было бы неинтересно, я просто б не смог. А с Ротанем мне действительно комфортно – меня все устраивает, потому мы и работаем вместе».

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Сергей Кравченко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: YouTube
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