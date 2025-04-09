Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии: «Судьи не позволили б нам выйти на второе место»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 12:14 |
780
0

Тренер Александрии: «Судьи не позволили б нам выйти на второе место»

Сергей Кравченко оценил результаты клуба в текущем сезоне УПЛ

09 апреля 2025, 12:14 |
780
0
Тренер Александрии: «Судьи не позволили б нам выйти на второе место»
УПЛ

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко оценил результаты клуба и прокомментировал судейство в чемпионате:

«Учитывая место, на котором мы сейчас пребываем, то и задачи ставим перед собой самые высокие. Но я не хочу говорить о борьбе за чемпионство, потому что в начале сезона даже о еврокубках мыслей не было.

Будем надеяться, что останемся на этой позиции. Это будет сложно, потому что во втором круге играть всегда тяжелее. Скажу одну важную вещь: в Украине стало намного лучше судейство. Лет десять назад нам бы никто не позволил занимать второе место.

Сейчас стало намного лучше – ВАР, журналисты, футбольная общественность. Сейчас арбитры работают намного качественнее. Ошибки, конечно, есть. Но не так много, как было раньше», – поделился мнением Кравченко.

Подопечные Руслана Ротаня набрали 53 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет четыре очка.

По теме:
Неожиданное усиление для Шахтера. Степан присоединился к горнякам
Названы лучшие игроки и тренеры 23-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
В Карпатах лаконично отреагировали на слухи об увольнении Езерского
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Сергей Кравченко
Николай Титюк Источник: YouTube
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09 апреля 2025, 12:07 2
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09 апреля 2025, 04:09 2
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер

Александр хочет попробовать себя в ММА

ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Футбол | 08.04.2025, 15:20
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 07:47
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»
Бокс | 09.04.2025, 09:36
ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»
ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
07.04.2025, 23:50 1
Бокс
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00 1
Война
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
07.04.2025, 13:30 2
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 7
Снукер
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем