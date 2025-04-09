Тренер Александрии: «Судьи не позволили б нам выйти на второе место»

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко оценил результаты клуба и прокомментировал судейство в чемпионате:

«Учитывая место, на котором мы сейчас пребываем, то и задачи ставим перед собой самые высокие. Но я не хочу говорить о борьбе за чемпионство, потому что в начале сезона даже о еврокубках мыслей не было.

Будем надеяться, что останемся на этой позиции. Это будет сложно, потому что во втором круге играть всегда тяжелее. Скажу одну важную вещь: в Украине стало намного лучше судейство. Лет десять назад нам бы никто не позволил занимать второе место.

Сейчас стало намного лучше – ВАР, журналисты, футбольная общественность. Сейчас арбитры работают намного качественнее. Ошибки, конечно, есть. Но не так много, как было раньше», – поделился мнением Кравченко.

Подопечные Руслана Ротаня набрали 53 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет четыре очка.