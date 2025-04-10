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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Слушай, мне это вообще не нравится»
Испания
10 апреля 2025, 23:47 |
717
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Слушай, мне это вообще не нравится»

Наставник «бланкос» провел разговор с бразильцем Родриго

10 апреля 2025, 23:47 |
717
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Слушай, мне это вообще не нравится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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После завершения матча много критических комментариев досталось бразильцу Родриго и итальянский тренер Карло Анчелотти решил его подбодрить.

«Слушай, мне не нравится то, что говорят люди о тебе. Я считаю, что ты сделал все, что от тебя зависит, не слушай критики со стороны», – сказал Анчелотти.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Карло Анчелотти Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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