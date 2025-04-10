Карло АНЧЕЛОТТИ: «Слушай, мне это вообще не нравится»

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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После завершения матча много критических комментариев досталось бразильцу Родриго и итальянский тренер Карло Анчелотти решил его подбодрить.

«Слушай, мне не нравится то, что говорят люди о тебе. Я считаю, что ты сделал все, что от тебя зависит, не слушай критики со стороны», – сказал Анчелотти.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.