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Major League Soccer
10 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:15
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2

«Он снова тащит Интер Майами на себе». Реакция фанов на дубль Месси

Голы Лионеля Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

10 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:15
510
2
«Он снова тащит Интер Майами на себе». Реакция фанов на дубль Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

10 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Лос Анжелес». В первом поединке «Лос Анжелес» одержал победу со счетом 1:0.

В ответном матче «Лос Анжелес» открыл счет на 9-й минуте. Отличился Аарон Лонг.

«Интер Майами» отыгрался благодаря голу Лионеля Месси на 35-й минуте и вышел вперед после точного удара Ноа Аллена. На 84-й минуте Месси реализовал пенальти и обеспечил победу команде Хавьера Маскерано по сумме двух матчей.

Imran Siddique: Когда он нужен команде, он всегда рядом.

Kwesi: Когда дело касается трофея, зовите Месси.

apurbo4231: Ясно одно, что эта команда будет разбита на клубном чемпионате мира. Месси почти 40, он не будет каждый раз спасать вас, потому подпишите несколько хороших игроков и создайте хорошую защиту. Иначе даже не играйте на клубном чемпионате мира ради Месси.

GOALMINDED: Месси снова тащит Майами.

Месси – больше, чем футболист. Он – величайший игрок всех времен.

Queen_cule: Хороший результат, но нам необходимы хорошие защитники.

Miggy: Но, честно говоря, с такой бессмысленной обороной вы не сможете попасть даже в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Эти парни просто ждут, когда Месси сам придумает план.

Perez: Новый сезон, новая эпоха – тот же Месси.

All fun here: Магия Месси обеспечивает эпический камбэк!

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Лос-Анджелес (MLS) Лионель Месси Хавьер Маскерано Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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GloryUkraine
А що до Мессі Інтер подавав якісь серйозні надії? 
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+1
SHN
Позорный симулянт
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0
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