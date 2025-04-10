«Он снова тащит Интер Майами на себе». Реакция фанов на дубль Месси

10 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Лос Анжелес». В первом поединке «Лос Анжелес» одержал победу со счетом 1:0.

В ответном матче «Лос Анжелес» открыл счет на 9-й минуте. Отличился Аарон Лонг.

«Интер Майами» отыгрался благодаря голу Лионеля Месси на 35-й минуте и вышел вперед после точного удара Ноа Аллена. На 84-й минуте Месси реализовал пенальти и обеспечил победу команде Хавьера Маскерано по сумме двух матчей.

Imran Siddique: Когда он нужен команде, он всегда рядом.

Kwesi: Когда дело касается трофея, зовите Месси.

apurbo4231: Ясно одно, что эта команда будет разбита на клубном чемпионате мира. Месси почти 40, он не будет каждый раз спасать вас, потому подпишите несколько хороших игроков и создайте хорошую защиту. Иначе даже не играйте на клубном чемпионате мира ради Месси.

GOALMINDED: Месси снова тащит Майами.

Месси – больше, чем футболист. Он – величайший игрок всех времен.

Queen_cule: Хороший результат, но нам необходимы хорошие защитники.

Miggy: Но, честно говоря, с такой бессмысленной обороной вы не сможете попасть даже в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Эти парни просто ждут, когда Месси сам придумает план.

Perez: Новый сезон, новая эпоха – тот же Месси.

All fun here: Магия Месси обеспечивает эпический камбэк!