«Он снова тащит Интер Майами на себе». Реакция фанов на дубль Месси
Голы Лионеля Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
10 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Лос Анжелес». В первом поединке «Лос Анжелес» одержал победу со счетом 1:0.
В ответном матче «Лос Анжелес» открыл счет на 9-й минуте. Отличился Аарон Лонг.
«Интер Майами» отыгрался благодаря голу Лионеля Месси на 35-й минуте и вышел вперед после точного удара Ноа Аллена. На 84-й минуте Месси реализовал пенальти и обеспечил победу команде Хавьера Маскерано по сумме двух матчей.
Imran Siddique: Когда он нужен команде, он всегда рядом.
Kwesi: Когда дело касается трофея, зовите Месси.
apurbo4231: Ясно одно, что эта команда будет разбита на клубном чемпионате мира. Месси почти 40, он не будет каждый раз спасать вас, потому подпишите несколько хороших игроков и создайте хорошую защиту. Иначе даже не играйте на клубном чемпионате мира ради Месси.
GOALMINDED: Месси снова тащит Майами.
Месси – больше, чем футболист. Он – величайший игрок всех времен.
Queen_cule: Хороший результат, но нам необходимы хорошие защитники.
Miggy: Но, честно говоря, с такой бессмысленной обороной вы не сможете попасть даже в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Эти парни просто ждут, когда Месси сам придумает план.
Perez: Новый сезон, новая эпоха – тот же Месси.
All fun here: Магия Месси обеспечивает эпический камбэк!
THE COMEBACK‼️ pic.twitter.com/j8Vorvf2ZP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025
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Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву