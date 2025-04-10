Названы страны-претенденты на проведение женских ЧМ-2031 и ЧМ-2035

ФИФА получила подтверждение заинтересованности от двух стран в проведении женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально подтвердила поступление заявок о заинтересованности от национальных ассоциаций, стремящихся принять будущие женские чемпионаты мира.

🔹 Женский чемпионат мира по футболу 2031

Федерация футбола США проявила заинтересованность в подаче совместной заявки вместе с другими членами Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Конкретные партнеры по заявке будут объявлены позже.

🔹 Женский чемпионат мира по футболу 2035

Футбольная ассоциация Англии, а также федерации Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса подтвердили намерение подать совместную заявку на проведение турнира.

Определение хозяев обоих турниров состоится после детального процесса отбора, а официальное решение будет принято на Конгрессе ФИФА, который запланирован на второй квартал 2026 года.