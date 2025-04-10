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Чемпионат мира
10 апреля 2025, 13:37 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:34
34
0

Названы страны-претенденты на проведение женских ЧМ-2031 и ЧМ-2035

Намерение подать заявки высказали США и Британия соответственно

10 апреля 2025, 13:37 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:34
34
0
Названы страны-претенденты на проведение женских ЧМ-2031 и ЧМ-2035
FIFA

ФИФА получила подтверждение заинтересованности от двух стран в проведении женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально подтвердила поступление заявок о заинтересованности от национальных ассоциаций, стремящихся принять будущие женские чемпионаты мира.

🔹 Женский чемпионат мира по футболу 2031

Федерация футбола США проявила заинтересованность в подаче совместной заявки вместе с другими членами Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Конкретные партнеры по заявке будут объявлены позже.

🔹 Женский чемпионат мира по футболу 2035

Футбольная ассоциация Англии, а также федерации Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса подтвердили намерение подать совместную заявку на проведение турнира.

Определение хозяев обоих турниров состоится после детального процесса отбора, а официальное решение будет принято на Конгрессе ФИФА, который запланирован на второй квартал 2026 года.

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Николай Степанов Источник: ФИФА
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