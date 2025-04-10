20-летний француз побил возрастной рекорд Надаля

20-летний француз Артур Фис (АТР 15) стал самым молодым теннисистом, котором удалось дойти до четвертьфинала на первых трех Мастерсах сезона.

Артур в 2025 году дошел до этой стадии на турнирах АТР 1000 в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло. В Монако он 10 апреля прошел Андрея Рублева в 3-м раунде и пробился в четвертьфинал в возрасте 20 лет и 298 дней.

Фис побил рекорд легендарного Рафаэля Надаля. Испанец в 2007 году также добрался до четвертьфинала на первых трех Мастерсах сезона в возрасте 20 лет и 316 дней.

В Индиан-Уэллс и Майами Фис в четвертьфиналах уступил Даниилу Медведеву и Якубу Меншику соответственно. В Монте-Карло его следующим соперником будет победитель противостояния Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас.