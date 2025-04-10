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  4. 20-летний француз побил возрастной рекорд Надаля
ATP
10 апреля 2025, 14:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:45
327
1

20-летний француз побил возрастной рекорд Надаля

Артур Фис вышел в четвертьфинал на всех трех первых Мастерсах сезона

10 апреля 2025, 14:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:45
327
1
20-летний француз побил возрастной рекорд Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

20-летний француз Артур Фис (АТР 15) стал самым молодым теннисистом, котором удалось дойти до четвертьфинала на первых трех Мастерсах сезона.

Артур в 2025 году дошел до этой стадии на турнирах АТР 1000 в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло. В Монако он 10 апреля прошел Андрея Рублева в 3-м раунде и пробился в четвертьфинал в возрасте 20 лет и 298 дней.

Фис побил рекорд легендарного Рафаэля Надаля. Испанец в 2007 году также добрался до четвертьфинала на первых трех Мастерсах сезона в возрасте 20 лет и 316 дней.

В Индиан-Уэллс и Майами Фис в четвертьфиналах уступил Даниилу Медведеву и Якубу Меншику соответственно. В Монте-Карло его следующим соперником будет победитель противостояния Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас.

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Артур Фис рекорд Рафаэль Надаль ATP Монте-Карло ATP Индиан-Уэллс ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
главное чтобы Франция не осталась без побед на ТБШ, как другая сверхдержава этого вида (Великобритания) ... на больше чем пол-ста лет ...
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