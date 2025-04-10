ФОТО. Шахтер провел тренировку в Святошине, готовясь к выездной игре с ЛНЗ

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку чемпионата Украины с черкасским ЛНЗ, который состоится в пятницу, 11 апреля.

9 апреля донецкая команда провела плановую тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

Сначала тренерский штаб предложил подопечным теоретическое занятие по разбору последней игры, а также анализу будущего соперника. Затем игроки выполнили привычную активацию в фитнес-зале, после которой перешли к основной сессии на поле.

Команда Марино Пушича провела разминку, работу в группах над удержанием мяча, отработку защитных и атакующих действий, тактические упражнения.

11 апреля в «оранжево-черных» – утреннее предыгровое занятие и переезд из Киева в Черкассы. Матч 24-го тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер» состоится 11 апреля в 15:30 на «Черкассы-Арене».