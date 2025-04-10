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  4. ФОТО. Шахтер провел тренировку в Святошине, готовясь к выездной игре с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:54
323
3

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Святошине, готовясь к выездной игре с ЛНЗ

Матч 24-го тура УПЛ пройдет 11 апреля в 15:30 в Черкассах

10 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:54
323
3
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Святошине, готовясь к выездной игре с ЛНЗ
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку чемпионата Украины с черкасским ЛНЗ, который состоится в пятницу, 11 апреля.

9 апреля донецкая команда провела плановую тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

Сначала тренерский штаб предложил подопечным теоретическое занятие по разбору последней игры, а также анализу будущего соперника. Затем игроки выполнили привычную активацию в фитнес-зале, после которой перешли к основной сессии на поле.

Команда Марино Пушича провела разминку, работу в группах над удержанием мяча, отработку защитных и атакующих действий, тактические упражнения.

11 апреля в «оранжево-черных» – утреннее предыгровое занятие и переезд из Киева в Черкассы. Матч 24-го тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер» состоится 11 апреля в 15:30 на «Черкассы-Арене».

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Шахтер Донецк тренировка фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич ЛНЗ - Шахтер ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Lulinnha
Там в районе метро куча мусора. Могли уборку провести в качестве тренировки. А то нарики и бомжи всё засрали....
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+2
DK2025
Наверное есть смысл переименовать спорт уа в ахмет спорт. По моему так честнее будет
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+1
olex.mykhailov
Одні українці на фото
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+1
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