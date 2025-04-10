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  4. Ротань провел 70 матчей во главе Александрии в УПЛ. Какова статистика?
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:56
108
0

Ротань провел 70 матчей во главе Александрии в УПЛ. Какова статистика?

Команда 43-летнего специалиста продолжает борьбу за чемпионство

10 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:56
108
0
Ротань провел 70 матчей во главе Александрии в УПЛ. Какова статистика?
ФК Александрия. Руслан Ротань

43-летний украинский специалист Руслан Ротань провел 70 матчей во главе «Александрии» в УПЛ

Для главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня поединок 23-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0) стал юбилейным – это уже 70-я игра специалиста во главе команды в Украинской Премьер-лиге.

Ротань возглавил «Александрию» в марте 2023 года. В значительной степени обновленная команда продолжает бороться за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице.

Статистика Руслана Ротаня в УПЛ во главе «Александрии»:

  • ✅ Победы – 27
  • 🤝 Ничьи – 26
  • ❌ Поражения – 17
  • ⚽️ Разница мячей – 84–71
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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика юбилей
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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