Ротань провел 70 матчей во главе Александрии в УПЛ. Какова статистика?

43-летний украинский специалист Руслан Ротань провел 70 матчей во главе «Александрии» в УПЛ

Для главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня поединок 23-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0) стал юбилейным – это уже 70-я игра специалиста во главе команды в Украинской Премьер-лиге.

Ротань возглавил «Александрию» в марте 2023 года. В значительной степени обновленная команда продолжает бороться за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице.

Статистика Руслана Ротаня в УПЛ во главе «Александрии»: