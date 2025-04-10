Украина. Премьер лига10 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:56
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Ротань провел 70 матчей во главе Александрии в УПЛ. Какова статистика?
Команда 43-летнего специалиста продолжает борьбу за чемпионство
10 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:56
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43-летний украинский специалист Руслан Ротань провел 70 матчей во главе «Александрии» в УПЛ
Для главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня поединок 23-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0) стал юбилейным – это уже 70-я игра специалиста во главе команды в Украинской Премьер-лиге.
Ротань возглавил «Александрию» в марте 2023 года. В значительной степени обновленная команда продолжает бороться за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице.
Статистика Руслана Ротаня в УПЛ во главе «Александрии»:
- ✅ Победы – 27
- 🤝 Ничьи – 26
- ❌ Поражения – 17
- ⚽️ Разница мячей – 84–71
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