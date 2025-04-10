ФОНСЕКА: «Лион хочет выиграть Лигу Европы, но против МЮ будет трудная игра»

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против «Манчестер Юнайтед».

«Это важный матч для МЮ, но и для нас тоже. Возможно, для них он важнее, поскольку Лига Европы – единственная возможность для них попасть в следующую Лигу чемпионов. Мы же можем пробиться к ней через национальное первенство.

Я рад, что мои игроки хотят выиграть Лигу Европы, но мне нужно трезво оценивать наш уровень. Мы хотим победить, но нам противостоит одна из самых лучших команд в мире. Однако мы верим в себя, в свои способности, в своих игроков. Мы будем играть на победу. Уверенность в команде высока. Думаю, что команда готова.

Я знаю, чего Рубен Аморим хочет добиться. Против его команд тяжело играть. Придется хорошо обороняться, если мы хотим дать себе шанс. Нужно сохранять концентрацию, много работать и защищаться всей командой», – сказал Фонсека.

Матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед» запланирован на четверг, 10 января. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.