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  4. ФОНСЕКА: «Лион хочет выиграть Лигу Европы, но против МЮ будет трудная игра»
Лига Европы
10 апреля 2025, 13:14 |
99
2

ФОНСЕКА: «Лион хочет выиграть Лигу Европы, но против МЮ будет трудная игра»

Португалец пообщался с журналистами перед первым матчем 1/4 финала ЛЕ

10 апреля 2025, 13:14 |
99
2
ФОНСЕКА: «Лион хочет выиграть Лигу Европы, но против МЮ будет трудная игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против «Манчестер Юнайтед».

«Это важный матч для МЮ, но и для нас тоже. Возможно, для них он важнее, поскольку Лига Европы – единственная возможность для них попасть в следующую Лигу чемпионов. Мы же можем пробиться к ней через национальное первенство.

Я рад, что мои игроки хотят выиграть Лигу Европы, но мне нужно трезво оценивать наш уровень. Мы хотим победить, но нам противостоит одна из самых лучших команд в мире. Однако мы верим в себя, в свои способности, в своих игроков. Мы будем играть на победу. Уверенность в команде высока. Думаю, что команда готова.

Я знаю, чего Рубен Аморим хочет добиться. Против его команд тяжело играть. Придется хорошо обороняться, если мы хотим дать себе шанс. Нужно сохранять концентрацию, много работать и защищаться всей командой», – сказал Фонсека.

Матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед» запланирован на четверг, 10 января. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Паулу Фонсека Лион Манчестер Юнайтед Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Не зважаючи на кризу, Манчестер Юнайтед є одним з головних фаворитів Ліги Європи. Можливо, переможець цього протистояння і візьме трофей
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0
karimj
Цікаво, чим закінчилась його сутичка з суддею, після одного з попередніх матчів?
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