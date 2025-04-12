Перес приказал купить этого игрока после позора в матче с Арсеналом

Президент «Реала» Флорентино Перес после поражения команды в Лиге чемпионов от «Арсенала» (0:3) определил игрока, которого необходимо подписать «сливочным».

По информации испанских СМИ, президент «галактикос» определил необходимость немедленного трансфера центрального защитника. Главным фаворитом на эту роль является Дин Хейсен из «Борнмута», стоимость которого оценивается в более 50 миллионов евро. Перес приказал компетентным работникам в «Реале» ускорить переговоры, чтобы оформить переход Хейсена в начале летнего трансферного окна.

В этом сезоне Дин Хейсен провел за «Борнмут» 29 матчей и забил два гола. Отметим, что Хейсен играет в «Борнмуте» в паре с украинцем Ильей Забарным, который также интересует «Реал».