«Довольно стыдно». Реакция вингера Боруссии Д на поражение от Барсы

23-летний футболист «Боруссии» Дортмунд Карим Адееми прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором представитель Бундеслиги отправился в гости к «Барселоне».

Матч завершился уверенной победой испанского коллектива – 4:0.

«Довольно стыдно за то, как мы играли в этом матче, включая меня и всю команду. Это совсем не то, что мы хотели. Это то, что есть. Для меня, я думаю, еще есть шансы, но это будет очень, очень тяжело.

Мы надеемся на ответный матч. Это сложно, но это футбол, и мы дома, так что остается только надеяться», – ответил Карим.