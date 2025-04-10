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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 12:34 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:38
321
0

«Довольно стыдно». Реакция вингера Боруссии Д на поражение от Барсы

Карим Адееми разочарован игрой

10 апреля 2025, 12:34 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:38
321
0
«Довольно стыдно». Реакция вингера Боруссии Д на поражение от Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

23-летний футболист «Боруссии» Дортмунд Карим Адееми прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором представитель Бундеслиги отправился в гости к «Барселоне».

Матч завершился уверенной победой испанского коллектива – 4:0.

«Довольно стыдно за то, как мы играли в этом матче, включая меня и всю команду. Это совсем не то, что мы хотели. Это то, что есть. Для меня, я думаю, еще есть шансы, но это будет очень, очень тяжело.

Мы надеемся на ответный матч. Это сложно, но это футбол, и мы дома, так что остается только надеяться», – ответил Карим.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Карим Адейеми
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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