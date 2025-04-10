Защитник Боруссии Д: «Счет против Барселоны слишком велик»

Вальдемар Антон, защитник «Боруссии» Дортмунд, проанализировал первый матч против «Барселоны» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкой команде не удалось сотворить сенсацию, как результат, «Боруссия» уступила сопернику со счетом 0:4.

Антон провел на футбольном поле все 90 минут, но отличиться результативным действием спортсмену не удалось.

«После гола при счете 1:0 мы были вполне в игре и имели несколько моментов, чтобы забить. В таких матчах надо их реализовывать и быть уверенными. В конце концов, счет слишком большой. Мы были очень открытыми и делали слишком простые ошибки, за которые потом мы были безжалостно наказаны. Дальше надо как-то стараться сыграть, чтобы все закончилось как можно лучше и не было большого счета», – ответил Антон.