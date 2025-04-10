«Нас наказали». Капитан Боруссии Д назвал причины неудачи в матче с Барсой
Эмре Джан проанализировал первый матч 1/4 финала ЛЧ
Капитан команды «Боруссия» Дортмунд Эмре Джан назвал причины поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:4).
«Мы не провели хорошую игру, были слишком мягкими в атаках и недостаточно слаженными в обороне. Кроме того, мы совершали простые ошибки, которые на этом уровне наказываются очень жестко. Вот почему мы капитулировали здесь. Мы определенно должны играть в более качественный футбол на этом уровне. К сожалению, нам не удалось сохранить мяч. «Барселона» была на другом уровне. Дело не в системе, а в том, готовы ли все выложиться на 100%, а также преодолеть болевой барьер», – сказал Джан.
Вторая игра между командами состоится 15 апреля на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
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