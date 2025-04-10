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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 10:49 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:12
596
0

«Нас наказали». Капитан Боруссии Д назвал причины неудачи в матче с Барсой

Эмре Джан проанализировал первый матч 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2025, 10:49 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:12
596
0
«Нас наказали». Капитан Боруссии Д назвал причины неудачи в матче с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Джан

Капитан команды «Боруссия» Дортмунд Эмре Джан назвал причины поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:4).

«Мы не провели хорошую игру, были слишком мягкими в атаках и недостаточно слаженными в обороне. Кроме того, мы совершали простые ошибки, которые на этом уровне наказываются очень жестко. Вот почему мы капитулировали здесь. Мы определенно должны играть в более качественный футбол на этом уровне. К сожалению, нам не удалось сохранить мяч. «Барселона» была на другом уровне. Дело не в системе, а в том, готовы ли все выложиться на 100%, а также преодолеть болевой барьер», – сказал Джан.

Вторая игра между командами состоится 15 апреля на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Эмре Джан
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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