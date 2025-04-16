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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 18:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:12
97
0

«Главное, что вышли в 1/2». Полузащитник ПСЖ – о поражении от Астон Виллы

Витинья высказался по поводу матча на «Вилла Парк»

16 апреля 2025, 18:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:12
97
0
«Главное, что вышли в 1/2». Полузащитник ПСЖ – о поражении от Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Полузащитник ПСЖ Витинья проанализировал матч на «Вилла Парк», в котором французский коллектив проиграл «Астон Вилле» во второй встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3).

По итогу двух поединка представитель Лиги 1 вышел в полуфинал соревнования.

«Самое главное, что мы вышли в полуфинал. Это было нелегко, но нам удалось удержать преимущество. Когда мы не в лучшей форме, нас могут наказать, как вчера.

Было нелегко. В начале второго тайма «Астон Вилла» заставила нас серьезно попотеть. К тому же болельщики были на их стороне. Но мы все же прошли дальше и теперь можем готовиться к полуфиналу», – сказал Витинья.

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Витинья (ПСЖ)
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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