«Главное, что вышли в 1/2». Полузащитник ПСЖ – о поражении от Астон Виллы

Полузащитник ПСЖ Витинья проанализировал матч на «Вилла Парк», в котором французский коллектив проиграл «Астон Вилле» во второй встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3).

По итогу двух поединка представитель Лиги 1 вышел в полуфинал соревнования.

«Самое главное, что мы вышли в полуфинал. Это было нелегко, но нам удалось удержать преимущество. Когда мы не в лучшей форме, нас могут наказать, как вчера.

Было нелегко. В начале второго тайма «Астон Вилла» заставила нас серьезно попотеть. К тому же болельщики были на их стороне. Но мы все же прошли дальше и теперь можем готовиться к полуфиналу», – сказал Витинья.