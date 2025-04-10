Педри просит Барсу подписать контракт с хавом. Хочет, чтобы он был в основе
Испанский полузащитник видит игрока старта во Френки де Йонгу
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в клубе на следующий сезонЮ сообщает издание El Nacional.
По информации источника, за 27-летнего футболиста выступает хавбек Педри. Он просит руководство клуба продлить контракт с игроком и выпускать его на поле в основном составе, ведь видит в нем идеального партнера по полузащите.
В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Френки де Йонгом интересуется «Пари Сен-Жермен».
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