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  4. Педри просит Барсу подписать контракт с хавом. Хочет, чтобы он был в основе
Испания
10 апреля 2025, 14:53 |
892
0

Педри просит Барсу подписать контракт с хавом. Хочет, чтобы он был в основе

Испанский полузащитник видит игрока старта во Френки де Йонгу

10 апреля 2025, 14:53 |
892
0
Педри просит Барсу подписать контракт с хавом. Хочет, чтобы он был в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в клубе на следующий сезонЮ сообщает издание El Nacional.

По информации источника, за 27-летнего футболиста выступает хавбек Педри. Он просит руководство клуба продлить контракт с игроком и выпускать его на поле в основном составе, ведь видит в нем идеального партнера по полузащите.

В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонгом интересуется «Пари Сен-Жермен».

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Френки де Йонг Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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