Ждут Лунина? Милан во время переговоров поставил ультиматум Меньяну

Итальянский «Милан» не может договориться о продлении сотрудничества с первым номером команды Майком Меньяном.

Стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не сумели договориться о финансовой стороне будущего контракта.

29-летний француз требует существенного увеличения зарплаты в новом соглашении. Голкипер, который по разным данным зарабатывает около 3,5 млн евро в год, хочет сравняться с лидерами клуба, зарплата которых составляет примерно 5,5–6 млн евро.

Руководство клуба не планирует платить такие деньги Майку из-за его нестабильной игры в некоторых матчах сезона. «Милан» готов предложить не больше 4,5 млн евро.

Сообщается, что во время последней встречи представители клуба поставили Меньяну ультиматум – либо он соглашается на условия руководства, либо будет рассмотрен трансфер голкипера. Реакция француза пока неизвестна.

Главными претендентами на переезд в итальянскую Серию А являюся два вратаря – Андрей Лунин из мадридского «Реала» и представитель «Лилля» Лукас Шевалье.