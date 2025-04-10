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  4. Ждут Лунина? Милан во время переговоров поставил ультиматум Меньяну
Италия
10 апреля 2025, 12:05 |
1454
0

Ждут Лунина? Милан во время переговоров поставил ультиматум Меньяну

Стороны не могут договориться об условиях нового контракта

10 апреля 2025, 12:05 |
1454
0
Ждут Лунина? Милан во время переговоров поставил ультиматум Меньяну
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Итальянский «Милан» не может договориться о продлении сотрудничества с первым номером команды Майком Меньяном.

Стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не сумели договориться о финансовой стороне будущего контракта.

29-летний француз требует существенного увеличения зарплаты в новом соглашении. Голкипер, который по разным данным зарабатывает около 3,5 млн евро в год, хочет сравняться с лидерами клуба, зарплата которых составляет примерно 5,5–6 млн евро.

Руководство клуба не планирует платить такие деньги Майку из-за его нестабильной игры в некоторых матчах сезона. «Милан» готов предложить не больше 4,5 млн евро.

Сообщается, что во время последней встречи представители клуба поставили Меньяну ультиматум – либо он соглашается на условия руководства, либо будет рассмотрен трансфер голкипера. Реакция француза пока неизвестна.

Главными претендентами на переезд в итальянскую Серию А являюся два вратаря – Андрей Лунин из мадридского «Реала» и представитель «Лилля» Лукас Шевалье.

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Милан Майк Меньян Андрей Лунин Реал Мадрид Лукас Шевалье трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 продление контракта
Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
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