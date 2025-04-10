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  4. ПОНОМАРЕВ: «Интересно играть против таких соперников, как Александрия»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 12:14 |
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ПОНОМАРЕВ: «Интересно играть против таких соперников, как Александрия»

Главный тренер «Руха» ожидает интересной игры в 24 туре УПЛ

10 апреля 2025, 12:14 |
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ПОНОМАРЕВ: «Интересно играть против таких соперников, как Александрия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против «Александрии» в 24 туре Украинской Премьер-лиги.

– Победа над «Колосом» была важна для команды в психологическом плане. Я уже неоднократно говорил, что «Рух» показывал неплохую игру, но нам чего-то не хватало, чтобы получить положительный результат. Эта победа должна сделать ребят более раскрепощенными.

И Эдсон, и Бекназ Алмазбеков провели качественный матч в Ковалевке, Бабукар Фаал тоже качественно усилил игру, выйдя на смену. Все новички постепенно адаптируются, и мы уверены, что они помогут команде.

Не думаю, что смена игровой схемы повлияла на успех в предыдущем матче. Конечно, футболисты более адаптированы к игре с четырьмя защитниками, а не тремя, но команда должна уметь играть по-разному. В нашем случае важна не схема, а то, как игроки воспринимают информацию. Поэтому для нас не проблема перестраиваться как на конкретные матчи, так уже и во время игры.

Интересно играть против таких соперников, как Александрия. Сейчас команда ведет борьбу за чемпионство. В их составе собраны качественные футболисты, желающие проявить себя. Но мы не выделяем конкретных оппонентов и настраиваемся на этот матч, как и другие в чемпионате. УПЛ сейчас очень конкурентна и нет легких поединков, – сказал специалист.

Матч «Рух» – «Александрия» запланировано на субботу, 12 апреля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

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Виталий Пономарев Рух Львов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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