ЭДМАР: «Футбол Александрии мне нравится. Могут побороться за второе место»

Натурализованный бразилец Эдмар прокомментировал события в украинском футболе:

«Конечно, смотрю УПЛ. Александрия демонстрирует хороший футбол, Динамо сейчас тоже в форме. Чемпионат интересен, как сверху, так и снизу таблицы.

Думаю, что Ротань сможет добиться высот, если так и будет продолжать. Я знал его как игрока. Ему дали время для внедрения своей философии и идей. Футбол Александрии мне очень нравится. Вполне реально, что могут сразиться как за еврокубки, так и за второе место.

Борьба за выживание? Очень сложно сказать. Вася Кобин, например, точно не сдается. Он сам это говорил на тренерских курсах, что будет бороться до последнего. Кто меньше будет ошибаться и терять очки, тот и останется в УПЛ. Если главный тренер Ингульца, команда которого еще недавно была в ужасном положении, говорит, что будет борьба до конца, что говорить о других клубах?

Выйдет ли что-нибудь у Кучера в Черноморце? Да. Он уже показал себя в Днепре, когда они заняли второе место. У него имеющийся опыт, он современный тренер, будет интересно. Когда приходит новый тренер, игроки пытаются показать все, на что они способны, чтобы заслужить место в составе.

Металлист 1925 в Первой лиге? Да, там интересная борьба. Любая победа одной команды – и ты можешь обогнать конкурентов. Плотность в таблице очень велика. Слежу за обоими Металлистами.

Какой Металлист ближе? Для меня – Металлист, за который я играл. Это лучшие годы карьеры, ностальгия и приятные воспоминания. Металлист 1925 – совсем другой клуб, я там поиграл как игрок, а потом мне предоставили шанс в роли тренера в тяжелой ситуации, когда в Харьков пришла война. Поэтому мне трудно однозначно ответить.

Мы уже играли против Металлиста и победили. Какие эмоции испытывал в этом матче? Это – футбол. Тот же Фрэнк Лэмпард играл против Челси, потому ничего такого не вижу в этом, надо продолжать жить. Главное, чтобы все было с уважением».