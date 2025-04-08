«Они играют в другой футбол». Эдмар сравнил чемпионат Казахстана с УПЛ

Колшиной игрок сборной Украины Эдмар оценил уровень футбола в Казахстане и сравнил их чемпионат с родной Украинской Премьер-лигой.

Последним местом работы экс-футболиста стал казахстанский «Тобол», в котором Эдмар работал помощником главного тренера.

‒ Что можете сказать о чемпионате Казахстана?

‒ Чемпионат конкурентный – до последнего тура не было понятно, кто финиширует на каком месте, многие команды боролись за чемпионство.

Меня очень удивило, что я до этого не слышал об этом чемпионате, только играл против местных команд на сборах. Могу судить только по сезону, когда я был, но уровень мне понравился.

‒ Если сравнивать уровень чемпионатов Казахстана и Украины?

– Казахи играют в немного другой футбол. Инфраструктура в Украине намного лучше: стадионы, поля. В Казахстане бывает, что команды играют на плохих газонах, что не соответствует уровню игроков.

Была ситуация, что приехало много легионеров неплохого уровня, но они играли на ужасных полях и не смогли раскрыть свой потенциал.