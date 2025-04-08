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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 12:15 |
490
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Президент Ворсклы: «Полтавский бюджет потеряет минимум 120 млн грн»

Константин Жеваго прокомментировал санкции СНБО

08 апреля 2025, 12:15 |
490
0
Президент Ворсклы: «Полтавский бюджет потеряет минимум 120 млн грн»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла

Президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго прокомментировал действие санкций, наложенных на него решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО):

– Более месяца вы под санкциями СНБО. Какое их влияние вы ощутили?

– Прежде всего страдают предприятия, где я и моя семья являюсь акционерами. К примеру, для Ferrexpo заблокировали возврат НДС. В последний раз этой компании блокировали НДС во времена Виктора Януковича.

Фактически выручку компании обложили дополнительным налогом в 20%. Вместе с прочими налогами это создает сложную финансовую ситуацию. Если это не изменится, Ferrexpo будет вынуждена сократить производство. Это также отразится на «Укрзалізниці», которая не досчитается 50 или 70 млн долларов дохода за перевозку нашей продукции.

Сокращение производства приведет к увольнениям. Пострадают местные и государственные бюджеты. Только полтавский областной бюджет потеряет как минимум 120 млн грн НДФЛ в год.

Хочу подчеркнуть, что санкции абсолютно незаконны и противоречат украинской Конституции – нельзя вводить санкции против гражданина собственной страны. Единственное исключение – гражданин, признанный судом террористом. Никакого такого судебного решения против меня нет. Я не понимаю, почему против меня ввели санкции, никаких разъяснений я не получил. Люди, принимающие подобные решения или мошенники, или некомпетентны. Я больше склоняюсь ко второму варианту, – рассказал Жеваго.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» столкнулась с финансовыми трудностями – главный тренер надеется протянуть до лета.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Константин Жеваго СНБО
Николай Титюк Источник: Forbes Украина
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