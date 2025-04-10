Защитник ЛНЗ провел 100 матчей в УПЛ. Он играл за три клуба

Защитник ЛНЗ Илья Путря провел 100 матчей в Украинской Премьер-лиге.

Поединок 23-го тура УПЛ против «Черноморца» стал 100-м в карьере защитника ЛНЗ в элитном дивизионе.

В составе ЛНЗ Путря провел 23 матча, за Мариуполь - 12, а за Черноморец - 65. На его счету 9 голов в УПЛ.

Илья дебютировал на топ-уровне 17 марта 2019 в составе «Мариуполя» в гостевом матче против «Карпат» (1:1).