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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:48
57
0

Защитник ЛНЗ провел 100 матчей в УПЛ. Он играл за три клуба

Экс-игрок Мариуполя и Черноморца Илья Путря забил 9 голов в элитном дивизионе

10 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:48
57
0
Защитник ЛНЗ провел 100 матчей в УПЛ. Он играл за три клуба
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Защитник ЛНЗ Илья Путря провел 100 матчей в Украинской Премьер-лиге.

Поединок 23-го тура УПЛ против «Черноморца» стал 100-м в карьере защитника ЛНЗ в элитном дивизионе.

В составе ЛНЗ Путря провел 23 матча, за Мариуполь - 12, а за Черноморец - 65. На его счету 9 голов в УПЛ.

Илья дебютировал на топ-уровне 17 марта 2019 в составе «Мариуполя» в гостевом матче против «Карпат» (1:1).

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Илья Путря ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига статистика Черноморец - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Мариуполь Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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