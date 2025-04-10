Украина. Премьер лига10 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:48
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Защитник ЛНЗ провел 100 матчей в УПЛ. Он играл за три клуба
Экс-игрок Мариуполя и Черноморца Илья Путря забил 9 голов в элитном дивизионе
10 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:48
57
0
Защитник ЛНЗ Илья Путря провел 100 матчей в Украинской Премьер-лиге.
Поединок 23-го тура УПЛ против «Черноморца» стал 100-м в карьере защитника ЛНЗ в элитном дивизионе.
В составе ЛНЗ Путря провел 23 матча, за Мариуполь - 12, а за Черноморец - 65. На его счету 9 голов в УПЛ.
Илья дебютировал на топ-уровне 17 марта 2019 в составе «Мариуполя» в гостевом матче против «Карпат» (1:1).
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