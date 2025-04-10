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ATP
10 апреля 2025, 11:48 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:08
104
0

ТАБИЛО: «Был готов, что он выйдет на корт и просто захочет меня убить!»

Чилийский теннисист прокомментировал свою победу на турнире в Монте-Карло

10 апреля 2025, 11:48 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:08
104
0
ТАБИЛО: «Был готов, что он выйдет на корт и просто захочет меня убить!»
Getty Images. Алехандро Табило

Чилийский теннисист Алехандро Табило (ATP 32), переигравший на Мастерсе в Монте-Карло пятую ракетку мира – серба Новака Джоковича, дал послематчевое интервью для Tennis Channel.

В 1/16 финала чилиец одержав всего вторую победу в карьере над теннисистом из топ-10. Интересно, что обе эти победы обрушились именно на Ноле. Именно поэтому Алехандро признался, что готовился реваншу со стороны серба.

«На самом деле, я очень боялся этого. Я знаю, насколько он (Новак Джокович) силен он психологически. Я был готов к тому, что он выйдет на корт и просто захочет меня убить!

Поэтому я начал очень стабильно, старался действовать агрессивно и сдерживать его как можно лучше. Постепенно это начало работать, и я почувствовал, что смог поставить его в некоторые неудобные ситуации – это было здорово».

Также Табило поведал, когда, по его мнению, произошел решающий момент в победном для него противостоянии.

«Думаю, это было где-то в районе четвертого гейма или около того – ты начинаешь ощущать, что руки и ноги становятся чуть холоднее. На этот раз я просто пытался наслаждаться моментом и даже чуть не рассмеялся, потому что это чувство было таким сильным. Именно ради таких ощущений ты и играешь. Так что я постарался использовать это как нечто позитивное».

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ATP Монте-Карло Алехандро Табило Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский Источник
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