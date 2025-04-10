ТАБИЛО: «Был готов, что он выйдет на корт и просто захочет меня убить!»

Чилийский теннисист Алехандро Табило (ATP 32), переигравший на Мастерсе в Монте-Карло пятую ракетку мира – серба Новака Джоковича, дал послематчевое интервью для Tennis Channel.

В 1/16 финала чилиец одержав всего вторую победу в карьере над теннисистом из топ-10. Интересно, что обе эти победы обрушились именно на Ноле. Именно поэтому Алехандро признался, что готовился реваншу со стороны серба.

«На самом деле, я очень боялся этого. Я знаю, насколько он (Новак Джокович) силен он психологически. Я был готов к тому, что он выйдет на корт и просто захочет меня убить!

Поэтому я начал очень стабильно, старался действовать агрессивно и сдерживать его как можно лучше. Постепенно это начало работать, и я почувствовал, что смог поставить его в некоторые неудобные ситуации – это было здорово».

Также Табило поведал, когда, по его мнению, произошел решающий момент в победном для него противостоянии.

«Думаю, это было где-то в районе четвертого гейма или около того – ты начинаешь ощущать, что руки и ноги становятся чуть холоднее. На этот раз я просто пытался наслаждаться моментом и даже чуть не рассмеялся, потому что это чувство было таким сильным. Именно ради таких ощущений ты и играешь. Так что я постарался использовать это как нечто позитивное».