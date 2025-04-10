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  4. «Это были похороны Дортмунда». Реакция фанов на матч Барселона – Боруссия
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 11:23 |
347
0

«Это были похороны Дортмунда». Реакция фанов на матч Барселона – Боруссия

Барселона близка к выходу в полуфинал Лиги чемпионов

10 апреля 2025, 11:23 |
347
0
«Это были похороны Дортмунда». Реакция фанов на матч Барселона – Боруссия
Getty Images/Global Images Ukraine, Барселона

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу со счетом 4:0, сделав весомую заявку на выход в полуфинал.

«Барселону» считали фаворитом пары, что она и подтвердила. Счет на 25-й минуте открыл Рафинья. Во втором тайме дублем отметился Роберт Левандовски. А на 77-й минуте Ламин Ямаль отправил в ворота «Боруссии» четвертый мяч.

Болельщики «Барселоны» довольны столь уверенной победой.

Wedge: В ответном матче сыграет наша команда Б.

𝐄 𝐊 𝐄 𝐍 𝐄: Это был не матч, это были похороны Дортмунда.

Juan: Отличный результат, учитывая, что наш следующий этап пройдет на одном из самых сложных выездных стадионов. Нужно поддерживать тот же темп в следующем матче, и мы пройдем дальше. Флик создал одну из лучших команд, за которыми можно наблюдать за последние годы.

Khdiran: Высокомерие «Реала» и его лидеров заставило меня поддержать «Барселону». Я действительно полюбил эту команду. Наблюдать за ними приятно, особенно за блестящим и талантливым Ламином Ямалом.

Фаны «Боруссии» признают, что бороться с «Барселоной» на равных их любимая команда сейчас не может.

Das_Chaos_KS: Быстрый вопрос: почему все еще играют игроки, все равно должны уйти в конце сезона? Поскольку вы играете как в товарищеском матче, почему бы не дать молодым талантам минуты.

johan: Тогда нам просто нужно выиграть со счетом 5-0.

Dirk Gräßl: О каком продлении контракта Ковача может идти речь после этого поражения? Ни концепции, ни плана, ни воли! Нам нужен тот, кто снова сделает наш BVB тем, чем он является: чистой страстью.

Eric_Mer.BVB: Сегодня нам просто нужно признать, что «Барса» в этом сезоне для нас слишком велика. Сосредоточьтесь сейчас на лиге, а затем закончите этот дерьмовый сезон!

milan: Могу ли я сыграть в ответном матче?

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Барселона - Боруссия Д Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов реакция болельщиков Роберт Левандовски Ламин Ямаль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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