«Это были похороны Дортмунда». Реакция фанов на матч Барселона – Боруссия
Барселона близка к выходу в полуфинал Лиги чемпионов
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу со счетом 4:0, сделав весомую заявку на выход в полуфинал.
«Барселону» считали фаворитом пары, что она и подтвердила. Счет на 25-й минуте открыл Рафинья. Во втором тайме дублем отметился Роберт Левандовски. А на 77-й минуте Ламин Ямаль отправил в ворота «Боруссии» четвертый мяч.
Болельщики «Барселоны» довольны столь уверенной победой.
Wedge: В ответном матче сыграет наша команда Б.
𝐄 𝐊 𝐄 𝐍 𝐄: Это был не матч, это были похороны Дортмунда.
Juan: Отличный результат, учитывая, что наш следующий этап пройдет на одном из самых сложных выездных стадионов. Нужно поддерживать тот же темп в следующем матче, и мы пройдем дальше. Флик создал одну из лучших команд, за которыми можно наблюдать за последние годы.
Khdiran: Высокомерие «Реала» и его лидеров заставило меня поддержать «Барселону». Я действительно полюбил эту команду. Наблюдать за ними приятно, особенно за блестящим и талантливым Ламином Ямалом.
Фаны «Боруссии» признают, что бороться с «Барселоной» на равных их любимая команда сейчас не может.
Das_Chaos_KS: Быстрый вопрос: почему все еще играют игроки, все равно должны уйти в конце сезона? Поскольку вы играете как в товарищеском матче, почему бы не дать молодым талантам минуты.
johan: Тогда нам просто нужно выиграть со счетом 5-0.
Dirk Gräßl: О каком продлении контракта Ковача может идти речь после этого поражения? Ни концепции, ни плана, ни воли! Нам нужен тот, кто снова сделает наш BVB тем, чем он является: чистой страстью.
Eric_Mer.BVB: Сегодня нам просто нужно признать, что «Барса» в этом сезоне для нас слишком велика. Сосредоточьтесь сейчас на лиге, а затем закончите этот дерьмовый сезон!
milan: Могу ли я сыграть в ответном матче?
⭐️⭐️⭐️⭐️— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2025
FULL TIME!!!!
⭐️⭐️⭐️⭐️#BarçaBVB @ChampionsLeague pic.twitter.com/CmtIQpXUm9
90' Bittere Niederlage in Barcelona.— Borussia Dortmund (@BVB) April 9, 2025
⭐️ #UCL #BarçaBVB 4:0 ⭐️ pic.twitter.com/4EQrVEUJwP
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