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Испания
10 апреля 2025, 11:04 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:09
1078
1

Стало известно, что нужно сделать Анчелотти, чтобы остаться в клубе

Итальянскому специалисту необходимо завоевать один трофей

10 апреля 2025, 11:04 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:09
1078
1
Стало известно, что нужно сделать Анчелотти, чтобы остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

После этого поражения в Мадриде все больше задумались о прекращении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти. Сообщается, что у итальянского специалиста существует небольшой шанс остаться в клубе. Для этого нужно победить в одном из турниров, где участвует «Реал».

«Единственный проблеск надежды Карло Анчелотти заключается в том, что «Реал» Мадрид сможет переломить ситуацию в этом сезоне. Для этого нужно победить в Кубке Испании, чемпионате, либо переломить ситуацию и одолеть «Арсенал» в Лиге чемпионов. Однако, похоже, команда не в состоянии выиграть какой-либо из главных титулов на заключительном этапе сезона», – сообщает источник.

Мадридский клуб занимает второе место в чемпионате – отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. Кроме того, подопечные Карла Анчелотти сыграют против каталонского клуба в финале Кубка Испании. Однако, руководство «сливочных» не верит, что в текущем сезоне удастся завоевать хотя бы один трофей.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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ivankondrat96
Найлегший шліх до трофею - Кубок Іспанії. Потрібно "лише" обіграти Барселону)
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