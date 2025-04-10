Стало известно, что нужно сделать Анчелотти, чтобы остаться в клубе

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

После этого поражения в Мадриде все больше задумались о прекращении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти. Сообщается, что у итальянского специалиста существует небольшой шанс остаться в клубе. Для этого нужно победить в одном из турниров, где участвует «Реал».

«Единственный проблеск надежды Карло Анчелотти заключается в том, что «Реал» Мадрид сможет переломить ситуацию в этом сезоне. Для этого нужно победить в Кубке Испании, чемпионате, либо переломить ситуацию и одолеть «Арсенал» в Лиге чемпионов. Однако, похоже, команда не в состоянии выиграть какой-либо из главных титулов на заключительном этапе сезона», – сообщает источник.

Мадридский клуб занимает второе место в чемпионате – отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. Кроме того, подопечные Карла Анчелотти сыграют против каталонского клуба в финале Кубка Испании. Однако, руководство «сливочных» не верит, что в текущем сезоне удастся завоевать хотя бы один трофей.