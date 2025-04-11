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  4. Реал нашел нового коуча после фиаско в Лондоне. И это не Алонсо, не Клопп
Испания
11 апреля 2025, 00:23 |
570
1

Реал нашел нового коуча после фиаско в Лондоне. И это не Алонсо, не Клопп

Мадридский клуб может возглавить Зидан

11 апреля 2025, 00:23 |
570
1
Реал нашел нового коуча после фиаско в Лондоне. И это не Алонсо, не Клопп
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти находится на грани увольнения.

По информацию испанских СМИ, у «Реала» есть несколько кандидатов на его замену. У президента клуба главным фаворитом на это место является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан, который сидит без тренерской работы с 2021.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 1
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T-800
да назначьте уже обиженку Рональда, то у него Барса не фаворит или ПСЖ/Арсеналы не хуже, то он за камбэки меренгов
может и не хуже, да, но Флик - это каток.
п.с.ще
Реалу как и русне пзда!!!
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