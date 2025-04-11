Реал нашел нового коуча после фиаско в Лондоне. И это не Алонсо, не Клопп
Мадридский клуб может возглавить Зидан
Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти находится на грани увольнения.
По информацию испанских СМИ, у «Реала» есть несколько кандидатов на его замену. У президента клуба главным фаворитом на это место является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан, который сидит без тренерской работы с 2021.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
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может и не хуже, да, но Флик - это каток.
п.с.ще
Реалу как и русне пзда!!!