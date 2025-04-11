Реал нашел нового коуча после фиаско в Лондоне. И это не Алонсо, не Клопп

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти находится на грани увольнения.

По информацию испанских СМИ, у «Реала» есть несколько кандидатов на его замену. У президента клуба главным фаворитом на это место является легендарный экс-футболист Зинедин Зидан, который сидит без тренерской работы с 2021.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.