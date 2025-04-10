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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 13:34 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:35
112
0

Вратарь Боруссии Д: «Мы слишком много позволили сопернику»

Грегор Кобель о первом матче с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2025, 13:34 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:35
112
0
Вратарь Боруссии Д: «Мы слишком много позволили сопернику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с разочарованием прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив на выезде без шансов уступил «Барселоне» – 0:4.

«Мы слишком много позволили сопернику. Не нужно было пропускать четыре мяча. С другой стороны, мы не использовали свои шансы, хотя не так часто проявляли себя. Поэтому это очень обидный результат. Мы не смогли найти пространства за обороной и пропускали мячи слишком легко», – ответил Кобель.

Ответная игра запланирована на 15 апреля.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Грегор Кобель
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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