Вратарь Боруссии Д: «Мы слишком много позволили сопернику»
Грегор Кобель о первом матче с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ
Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с разочарованием прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив на выезде без шансов уступил «Барселоне» – 0:4.
«Мы слишком много позволили сопернику. Не нужно было пропускать четыре мяча. С другой стороны, мы не использовали свои шансы, хотя не так часто проявляли себя. Поэтому это очень обидный результат. Мы не смогли найти пространства за обороной и пропускали мячи слишком легко», – ответил Кобель.
Ответная игра запланирована на 15 апреля.
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