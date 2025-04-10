Вратарь Боруссии Д: «Мы слишком много позволили сопернику»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с разочарованием прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив на выезде без шансов уступил «Барселоне» – 0:4.

«Мы слишком много позволили сопернику. Не нужно было пропускать четыре мяча. С другой стороны, мы не использовали свои шансы, хотя не так часто проявляли себя. Поэтому это очень обидный результат. Мы не смогли найти пространства за обороной и пропускали мячи слишком легко», – ответил Кобель.

Ответная игра запланирована на 15 апреля.