Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения.
По информации испанских СМИ, руководство «Реала» поставило итальянскому тренеру условие – он должен выиграть хотя бы один большой трофей, чтобы остаться в клубе. Анчелотти должен торжествовать в Ла Лиге или выиграть Лигу чемпионов.
Если Анчелотти не выиграет значимый трофей, то он будет уволен в конце сезона. Мадридский клуб сразу возглавит Альваро Арбелоа или Сантьяго Солари, но это временный момент на момент проведения КЧМ-2025. После этого в клуб придет Хаби Алонсо.
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