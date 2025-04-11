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  4. Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Испания
11 апреля 2025, 04:07 |
151
0

Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале

Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов

11 апреля 2025, 04:07 |
151
0
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» поставило итальянскому тренеру условие – он должен выиграть хотя бы один большой трофей, чтобы остаться в клубе. Анчелотти должен торжествовать в Ла Лиге или выиграть Лигу чемпионов.

Если Анчелотти не выиграет значимый трофей, то он будет уволен в конце сезона. Мадридский клуб сразу возглавит Альваро Арбелоа или Сантьяго Солари, но это временный момент на момент проведения КЧМ-2025. После этого в клуб придет Хаби Алонсо.

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Альваро Арбелоа Сантьяго Солари Байер Бундеслига Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Германии по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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