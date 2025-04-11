Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» поставило итальянскому тренеру условие – он должен выиграть хотя бы один большой трофей, чтобы остаться в клубе. Анчелотти должен торжествовать в Ла Лиге или выиграть Лигу чемпионов.

Если Анчелотти не выиграет значимый трофей, то он будет уволен в конце сезона. Мадридский клуб сразу возглавит Альваро Арбелоа или Сантьяго Солари, но это временный момент на момент проведения КЧМ-2025. После этого в клуб придет Хаби Алонсо.