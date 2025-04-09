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  4. Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Испания
09 апреля 2025, 13:38 |
3401
2

Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ

Команду в следующем сезоне возглавит Хаби Алонсо.

09 апреля 2025, 13:38 |
3401
2
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» подписал контракт с испанским главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает журналист издания Cope Пако Гонсалес.

«Перед матчем против «Арсенала» (0:3), в полдень, кто-то, кто знает кого-то, сказал, что Хаби Алонсо уже подписал контракт с «Реалом». Я не знаю, правда ли это, но есть люди, которые уверены в этой информации», – сказал автор инсайда.

Хаби Алонсо является не только одним из лучших тренеров мира на данный момент, но является легендарным в прошлом футболистом. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Европы, а также становился чемпионом мира.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Германии по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Cope
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Burevestnik
хтось, хто знає когось, сказав комусь, шо хтось знає щось.
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Перець
не фізкультурник це вже радує
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