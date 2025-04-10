ДЖОКОВИЧ: «Я ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как эта»

Пятая ракетка мира Новак Джокович после поражения в 1/16 финала Мастерса в Монте-Карло от чилийца Алехандро Табило (АТР 32) в интервью прессе сказал, что не удивлен таким исходом матча.

– Это был не лучший день для вас…

– Лучший день? (улыбается).

– Не лучший день.

– На самом деле был худший день. Я надеялся, что такого не произойдет. Но была высокая вероятность, что я сыграю вот так… Просто ужасно. Кошмарное ощущение - так играть. И мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть.

– У вас есть этому объяснение?

– Я не знаю. У меня его нет. Оно вроде бы есть… но его нет. И, если честно, мне немного все равно.

– Ранее на тренировке вы держались за руку. Что-то случилось?

– Все хорошо. Просто небольшая боль.

– А глаз? Все в порядке?

– Да, никакой травмы.

– Какие цели на грунтовый сезон?

– Ролан Гаррос.

– Ролан Гаррос? Это все?

– Это все (улыбается).

– Понимаю ваше настроение. Но в другой день вы сказали, что у вас нет никаких ожиданий – и это меня удивило. Ведь, казалось бы, хотя бы одно должно быть?

– Ну… Я ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как эта. Это было ужасно. У меня не было каких-то высоких ожиданий, я знал, что соперник будет непростым, и знал, что могу сыграть слабо. Но настолько плохо? Этого я не ожидал.