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ATP
10 апреля 2025, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2025, 10:14
291
1

ДЖОКОВИЧ: «Я ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как эта»

Сербский теннисист прокомментировал свое поражение на турнире в Монте-Карло

10 апреля 2025, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2025, 10:14
291
1
ДЖОКОВИЧ: «Я ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как эта»
Getty Images. Новак Джокович

Пятая ракетка мира Новак Джокович после поражения в 1/16 финала Мастерса в Монте-Карло от чилийца Алехандро Табило (АТР 32) в интервью прессе сказал, что не удивлен таким исходом матча.

– Это был не лучший день для вас…
– Лучший день? (улыбается).

– Не лучший день.
– На самом деле был худший день. Я надеялся, что такого не произойдет. Но была высокая вероятность, что я сыграю вот так… Просто ужасно. Кошмарное ощущение - так играть. И мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть.

– У вас есть этому объяснение?
– Я не знаю. У меня его нет. Оно вроде бы есть… но его нет. И, если честно, мне немного все равно.

– Ранее на тренировке вы держались за руку. Что-то случилось?
– Все хорошо. Просто небольшая боль.

– А глаз? Все в порядке?
– Да, никакой травмы.

– Какие цели на грунтовый сезон?
– Ролан Гаррос.

– Ролан Гаррос? Это все?
– Это все (улыбается).

– Понимаю ваше настроение. Но в другой день вы сказали, что у вас нет никаких ожиданий – и это меня удивило. Ведь, казалось бы, хотя бы одно должно быть?
– Ну… Я ожидал от себя хотя бы достойной игры. Не такой, как эта. Это было ужасно. У меня не было каких-то высоких ожиданий, я знал, что соперник будет непростым, и знал, что могу сыграть слабо. Но настолько плохо? Этого я не ожидал.

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ATP Монте-Карло Новак Джокович Алехандро Табило Ролан Гаррос
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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Мосій Шило
Схоже,що циганін все!!!
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