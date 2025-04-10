Ханс-Дитер ФЛИК: «Ямаль сыграл слишком много минут. Это был шанс для Фати»

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После окончания этого противостояния главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов.

О результате игры: Мы еще не прошли в следующий раунд. Победа с таким количеством голов важна, и когда команда играет так хорошо, забитые мячи обычно текут рекой. Мы не думаем, что пробились в полуфинал, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Футбол – это безумие. Мы будем полны решимости сыграть так же снова на следующей неделе.

О сопернике: Боруссия Дортмунд – хорошая команда, и поэтому мы уже понимаем, что нам нужно ехать туда и совершать как можно меньше ошибок. Наши три игрока в атаке великолепны и очень важны, но не менее важна и наша защита. Те футболисты, которые выходят со скамейки запасных каким-то образом умудряются показывать тот же уровень игры, что и игроки, которых они заменяют.

Об усталости Ямала: Ямаль – в порядке. В последнее время он играл слишком много минут, так что это был шанс выйти на поле, а также шанс сыграть Ансу Фати. Жизненно важно, чтобы он получал больше игрового времени, и он так хорошо тренировался, что заслужил это.