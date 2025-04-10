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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2025, 10:11
351
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Ямаль сыграл слишком много минут. Это был шанс для Фати»

Наставник «Барселоны» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

10 апреля 2025, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2025, 10:11
351
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Ямаль сыграл слишком много минут. Это был шанс для Фати»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После окончания этого противостояния главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов.

О результате игры: Мы еще не прошли в следующий раунд. Победа с таким количеством голов важна, и когда команда играет так хорошо, забитые мячи обычно текут рекой. Мы не думаем, что пробились в полуфинал, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Футбол – это безумие. Мы будем полны решимости сыграть так же снова на следующей неделе.

О сопернике: Боруссия Дортмунд – хорошая команда, и поэтому мы уже понимаем, что нам нужно ехать туда и совершать как можно меньше ошибок. Наши три игрока в атаке великолепны и очень важны, но не менее важна и наша защита. Те футболисты, которые выходят со скамейки запасных каким-то образом умудряются показывать тот же уровень игры, что и игроки, которых они заменяют.

Об усталости Ямала: Ямаль – в порядке. В последнее время он играл слишком много минут, так что это был шанс выйти на поле, а также шанс сыграть Ансу Фати. Жизненно важно, чтобы он получал больше игрового времени, и он так хорошо тренировался, что заслужил это.

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Ламин Ямаль Ансу Фати Ханс-Дитер Флик
Николай Титюк Источник: УЕФА
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