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Испания
10 апреля 2025, 09:22 | Обновлено 10 апреля 2025, 09:32
1218
0

Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове

Каталонский клуб опубликовал сообщение украинским футболистам

10 апреля 2025, 09:22 | Обновлено 10 апреля 2025, 09:32
1218
0
Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский клуб «Жирона» сделал неожиданное признание в любви украинским футболистам, которые выступают в составе каталонского клуба.

В социальных сетях пресс-служба опубликовала фото вингера Виктора Цыганкова и голкипера Владислава Крапивцова.

«Мы любим наших украинских парней», – подписали снимки представители клуба.

В текущем сезоне Цыганков провел 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Крапивцов дебютировал за клуб в Кубке Каталонии, где помог команде пробиться в финал.

«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. Подопечные Мичела сыграют в следующем матче против «Осасуны» 13 апреля.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
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