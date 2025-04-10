Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове
Каталонский клуб опубликовал сообщение украинским футболистам
Испанский клуб «Жирона» сделал неожиданное признание в любви украинским футболистам, которые выступают в составе каталонского клуба.
В социальных сетях пресс-служба опубликовала фото вингера Виктора Цыганкова и голкипера Владислава Крапивцова.
«Мы любим наших украинских парней», – подписали снимки представители клуба.
В текущем сезоне Цыганков провел 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Крапивцов дебютировал за клуб в Кубке Каталонии, где помог команде пробиться в финал.
«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. Подопечные Мичела сыграют в следующем матче против «Осасуны» 13 апреля.
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