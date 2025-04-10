Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове

Испанский клуб «Жирона» сделал неожиданное признание в любви украинским футболистам, которые выступают в составе каталонского клуба.

В социальных сетях пресс-служба опубликовала фото вингера Виктора Цыганкова и голкипера Владислава Крапивцова.

«Мы любим наших украинских парней», – подписали снимки представители клуба.

В текущем сезоне Цыганков провел 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Крапивцов дебютировал за клуб в Кубке Каталонии, где помог команде пробиться в финал.

«Жирона» набрала 34 балла и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице. Подопечные Мичела сыграют в следующем матче против «Осасуны» 13 апреля.