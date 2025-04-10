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10 апреля 2025, 08:55 | Обновлено 10 апреля 2025, 09:48
2408
0

Есть Бущан, но без Лунина. Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира

На первом месте разместился представитель ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

10 апреля 2025, 08:55 | Обновлено 10 апреля 2025, 09:48
2408
0
Есть Бущан, но без Лунина. Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Международная футбольная обсерватория (CIES) опубликовала рейтинг лучших голкиперов мира – в списке нашлось место одному украинскому футболисту.

Рейтинг был составлен с учетом индекса, который разработали эксперты обсерватории. Он учитывает огромное количество параметров, среди которых: количество матчей, результаты команды, количество пропущенных и предотвращенных голов, процент отбитых ударов. В список попали те вратари, которые провели минимум 20 матчей за последний год.

На первом месте разместился представитель французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, который в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей, в десяти поединках оставил свои ворота в неприкосновенности.

В тройке сильнейших оказались голкипер итальянского «Интера» Ян Зоммер и представитель мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

В рейтинге нашлось место украинскому вратарю – Георгий Бущан, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб», занял 41-е место.

Рейтинг лучших вратарей мира (по версии CIES):

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Георгий Бущан Джанлуиджи Доннарумма Тибо Куртуа Ян Зоммер Интер Милан Реал Мадрид Аль-Шабаб ПСЖ рейтинг CIES
Николай Титюк Источник: CIES
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