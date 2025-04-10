Есть Бущан, но без Лунина. Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира
На первом месте разместился представитель ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Международная футбольная обсерватория (CIES) опубликовала рейтинг лучших голкиперов мира – в списке нашлось место одному украинскому футболисту.
Рейтинг был составлен с учетом индекса, который разработали эксперты обсерватории. Он учитывает огромное количество параметров, среди которых: количество матчей, результаты команды, количество пропущенных и предотвращенных голов, процент отбитых ударов. В список попали те вратари, которые провели минимум 20 матчей за последний год.
На первом месте разместился представитель французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, который в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей, в десяти поединках оставил свои ворота в неприкосновенности.
В тройке сильнейших оказались голкипер итальянского «Интера» Ян Зоммер и представитель мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
В рейтинге нашлось место украинскому вратарю – Георгий Бущан, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб», занял 41-е место.
Рейтинг лучших вратарей мира (по версии CIES):
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