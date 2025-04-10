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Германия
10 апреля 2025, 07:47 |
1165
0

Украинский защитник прокомментировал свой трансфер в немецкую Боруссию

Назар Рудзей поделился эмоциями после перехода в дортмундский клуб

10 апреля 2025, 07:47 |
1165
0
Украинский защитник прокомментировал свой трансфер в немецкую Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Рудзей (слева)

Украинский защитник Назар Рудзей прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боррусию» – 15 летний украинец присоединился к команде U-16.

«Какая атмосфера в команде? Ребята меня очень хорошо приняли. Что касается тренировок, то они достаточно интенсивны в немецком клубе, Также меня приобщают к занятиям с U-17. На данный момент, я уже начал ходить в школу и учить немецкий язык», – рассказал Рудзей.

15-летний футболист родился в 2009 году, играет в защите на правом фланге. Рудзей входит в состав сборной Украины U-16. Является воспитанником донецкого «Шахтера».

В детско-юношеском чемпионате Украины Назар провел 25 матчей, в которых забил 5 голов.

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Боруссия Дортмунд Назар Рудзей трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Шахтер Донецк сборная Украины по футболу U-16
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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