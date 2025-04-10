Украинский защитник прокомментировал свой трансфер в немецкую Боруссию
Назар Рудзей поделился эмоциями после перехода в дортмундский клуб
Украинский защитник Назар Рудзей прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боррусию» – 15 летний украинец присоединился к команде U-16.
«Какая атмосфера в команде? Ребята меня очень хорошо приняли. Что касается тренировок, то они достаточно интенсивны в немецком клубе, Также меня приобщают к занятиям с U-17. На данный момент, я уже начал ходить в школу и учить немецкий язык», – рассказал Рудзей.
15-летний футболист родился в 2009 году, играет в защите на правом фланге. Рудзей входит в состав сборной Украины U-16. Является воспитанником донецкого «Шахтера».
В детско-юношеском чемпионате Украины Назар провел 25 матчей, в которых забил 5 голов.
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