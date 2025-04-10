В компании с Менди. В Реале сообщили важные новости о Лунине

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

После разгромного поражения в Англии, команда вернулась в Мадрид и провела тренировку на базе. Те футболисты, которые играли в старте, получили меньшую нагрузку и восстанавливались после поединка.

Остальные игроки занималась на поле – выполняли тактические упражнение, сыграли товарищеский матч на ограниченном пространстве. Кроме того, в клубе сообщили новости о травмированных футболистах, которые могут вернуться в состав в ближайшее время.

Вратарь Андрей Лунин и защитник Ферлан Менди занимались специальными восстановительными процедурами и полноценного участия в тренировке не принимали. Тренерский штаб не собирается форсировать возвращение этих игроков и ждет их полнейшего выздоровления.

Украинский вратарь получил повреждение в матче Кубка Испании, поэтому не играл в двух последних поединках. В следующей встрече Лунин с высокой вероятностью также не сыграет.