ВИДЕО. «Были ошибки». Реакция Флика после разгромной победы в матче ЛЧ

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После окончания этого противостояния главный тренер испанского клуба Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных. Специалист признался, что он доволен результатами, но футболисты допустили некоторые ошибки.

Кроме того, наставник сообщил, что клуб избежал травм и повреждений, поэтому все игроки будут готовиться к следующему матчу чемпионата.

Ответный матч состоится 15 апреля на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Реакция Ханса-Дитера Флика после победы в Лиге чемпионов