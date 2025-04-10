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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 07:29 | Обновлено 10 апреля 2025, 08:19
807
0

ВИДЕО. «Были ошибки». Реакция Флика после разгромной победы в матче ЛЧ

Наставник каталонского клуба доволен результатом, но думает о следующем поединке

10 апреля 2025, 07:29 | Обновлено 10 апреля 2025, 08:19
807
0
ВИДЕО. «Были ошибки». Реакция Флика после разгромной победы в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

После окончания этого противостояния главный тренер испанского клуба Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных. Специалист признался, что он доволен результатами, но футболисты допустили некоторые ошибки.

Кроме того, наставник сообщил, что клуб избежал травм и повреждений, поэтому все игроки будут готовиться к следующему матчу чемпионата.

Ответный матч состоится 15 апреля на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Реакция Ханса-Дитера Флика после победы в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Ханс-Дитер Флик видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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