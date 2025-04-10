«Инстинктивное решение». Рафинья извинился после разгрома в Лиге чемпионов

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Первый гол забил бразилец Рафинья – он коснулся мяча, который и так летел в ворота. Болельщики раскритиковали футболиста за то, что он украл гол у 18-летнего защитника Пау Кубарси. Вингер решил извиниться за свой поступок:

«Я волновался, когда забивал первый гол. Если бы я был в офсайде, мяч могли отменить. Хорошо, что его засчитали. Я извинился перед Кубарси. Он сказал мне, что волноваться не о чем, он доволен тем, что сделал голевую передачу. Я думал, что мяч летит мимо, это было инстинктивное решение.

Мне нравится играть с игроками топ-уровня. Мы очень хорошо знаем друг друга на поле, и это важно. Мы добиваемся впечатляющих результатов и надеемся продолжать в том же духе», – прокомментировал Рафинья.

Ответный матч состоится 15 апреля в Дортмунде на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.