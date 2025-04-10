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  4. «Инстинктивное решение». Рафинья извинился после разгрома в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 07:07 |
313
0

«Инстинктивное решение». Рафинья извинился после разгрома в Лиге чемпионов

Вингер «Барселоны» украл гол у защитника Пау Кубарси

10 апреля 2025, 07:07 |
313
0
«Инстинктивное решение». Рафинья извинился после разгрома в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

9 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Первый гол забил бразилец Рафинья – он коснулся мяча, который и так летел в ворота. Болельщики раскритиковали футболиста за то, что он украл гол у 18-летнего защитника Пау Кубарси. Вингер решил извиниться за свой поступок:

«Я волновался, когда забивал первый гол. Если бы я был в офсайде, мяч могли отменить. Хорошо, что его засчитали. Я извинился перед Кубарси. Он сказал мне, что волноваться не о чем, он доволен тем, что сделал голевую передачу. Я думал, что мяч летит мимо, это было инстинктивное решение.

Мне нравится играть с игроками топ-уровня. Мы очень хорошо знаем друг друга на поле, и это важно. Мы добиваемся впечатляющих результатов и надеемся продолжать в том же духе», – прокомментировал Рафинья.

Ответный матч состоится 15 апреля в Дортмунде на стадионе «Signal Iduna Park» в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Рафинья Диас Пау Кубарси
Николай Титюк Источник: ESPN
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