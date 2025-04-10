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  4. Марта КОСТЮК: «Нам повезло, что мы играем именно тут, на грунте»
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 06:11 |
326
0

Марта КОСТЮК: «Нам повезло, что мы играем именно тут, на грунте»

Украинская теннисистка высказалась о важности выбора покрытия на командные матчи

10 апреля 2025, 06:11 |
326
0
Марта КОСТЮК: «Нам повезло, что мы играем именно тут, на грунте»
ФТУ. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк накануне матчевых противостояний против команд Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг провела пресс-конференцию:

«Я здесь еще не тренировалась, так что пока не знаю. Но девушки, которые играли в Штутгарте и уже успели опробовать корты в Радоме, сказали мне, что покрытие достаточно похоже. Сегодня, почти сразу после пресс-конференции, испытаем это на практике.

Это здорово, что условия похожи, потому что, как мы знаем, часто бывает, что за неделю до старта грунтового сезона команды играют на харде. Иногда даже на траве. Так что, думаю, нам повезло, и это здорово, что мы играем именно здесь. Потому что на следующей неделе мне надо как можно лучше сыграть в Штутгарте».

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женская сборная Украины по теннису Украина - Польша Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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