Илья МАРЧЕНКО: «Я должен убедиться, что не мешаю им готовиться»
Капитан сборной Украины – о предстоящих матчах команды в Квалификации КБДК
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко провел пресс-конференцию накануне матчевых противостояний проти команд Польши и Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг:
«Очевидно, что быть капитаном сборной – это совсем не то же, что тренировать игрока в Туре. Прежде всего, я должен убедиться, что не мешаю им готовиться – это главное.
В общем, они все профессионалы, отличные теннисистки и знают, как готовиться к матчам. Моя задача – выбрать правильного человека в нужный момент. И, как я уже говорил, не мешать – и на этом все.
Атмосфера отличная, поэтому у меня нет никаких проблем с этой новой ролью».
11 апреля сборная Украины сыграет против Польши, а 12 – проти команды Швейцарии. Украине нужно выиграть группу, чтобы попасть в финальную часть КБДК.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов
Лондонцы разбили «бланкос» со счетом 3:0