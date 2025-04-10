Илья МАРЧЕНКО: «Я должен убедиться, что не мешаю им готовиться»

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко провел пресс-конференцию накануне матчевых противостояний проти команд Польши и Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг:

«Очевидно, что быть капитаном сборной – это совсем не то же, что тренировать игрока в Туре. Прежде всего, я должен убедиться, что не мешаю им готовиться – это главное.

В общем, они все профессионалы, отличные теннисистки и знают, как готовиться к матчам. Моя задача – выбрать правильного человека в нужный момент. И, как я уже говорил, не мешать – и на этом все.

Атмосфера отличная, поэтому у меня нет никаких проблем с этой новой ролью».

11 апреля сборная Украины сыграет против Польши, а 12 – проти команды Швейцарии. Украине нужно выиграть группу, чтобы попасть в финальную часть КБДК.