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  4. Илья МАРЧЕНКО: «Я должен убедиться, что не мешаю им готовиться»
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 02:54 |
40
0

Илья МАРЧЕНКО: «Я должен убедиться, что не мешаю им готовиться»

Капитан сборной Украины – о предстоящих матчах команды в Квалификации КБДК

10 апреля 2025, 02:54 |
40
0
Илья МАРЧЕНКО: «Я должен убедиться, что не мешаю им готовиться»
ФТУ. Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко провел пресс-конференцию накануне матчевых противостояний проти команд Польши и Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг:

«Очевидно, что быть капитаном сборной – это совсем не то же, что тренировать игрока в Туре. Прежде всего, я должен убедиться, что не мешаю им готовиться – это главное.

В общем, они все профессионалы, отличные теннисистки и знают, как готовиться к матчам. Моя задача – выбрать правильного человека в нужный момент. И, как я уже говорил, не мешать – и на этом все.

Атмосфера отличная, поэтому у меня нет никаких проблем с этой новой ролью».

11 апреля сборная Украины сыграет против Польши, а 12 – проти команды Швейцарии. Украине нужно выиграть группу, чтобы попасть в финальную часть КБДК.

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Илья Марченко женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Швейцария Украина - Польша
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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