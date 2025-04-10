СВИТОЛИНА: «Сейчас, когда война, важно принимать участие в этих турнирах»

Украинская теннисистка и лидер сборной Элина Свитолина рассказала, что для нее значит выступать за национальную команду:

«Для меня представлять Украину – это всегда очень важно. Не только в одиночном разряде на турнирах, но и в командных состязаниях, на Олимпиадах. Это имеет для меня особое значение.

Сейчас, когда в нашей стране идет война, очень важно участвовать в этих турнирах, быть здесь, побеждать для Украины – на мировой арене».

11 и 12 апреля сборная Украины сыграет против Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Чтобы выйти в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, нужно выиграть группу.