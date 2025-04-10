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  4. СВИТОЛИНА: «Сейчас, когда война, важно принимать участие в этих турнирах»
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 07:01 |
233
0

СВИТОЛИНА: «Сейчас, когда война, важно принимать участие в этих турнирах»

Первая ракетка Украины рассказала, что для нее значит выступать за сборную

10 апреля 2025, 07:01 |
233
0
СВИТОЛИНА: «Сейчас, когда война, важно принимать участие в этих турнирах»
ФТУ. Элина Свитолина

Украинская теннисистка и лидер сборной Элина Свитолина рассказала, что для нее значит выступать за национальную команду:

«Для меня представлять Украину – это всегда очень важно. Не только в одиночном разряде на турнирах, но и в командных состязаниях, на Олимпиадах. Это имеет для меня особое значение.

Сейчас, когда в нашей стране идет война, очень важно участвовать в этих турнирах, быть здесь, побеждать для Украины – на мировой арене».

11 и 12 апреля сборная Украины сыграет против Польши и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Чтобы выйти в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису, нужно выиграть группу.

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Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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