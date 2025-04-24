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  4. Перес определил, какого игрока подпишет летом для Реала в первую очередь
Испания
24 апреля 2025, 03:31 |
87
0

Перес определил, какого игрока подпишет летом для Реала в первую очередь

Нико Пас вернется на Бернабеу

24 апреля 2025, 03:31 |
87
0
Перес определил, какого игрока подпишет летом для Реала в первую очередь
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» планирует серьезное усиление полузащиты на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, Флорентино Перес определил трансфер испанского хавбека «Комо» Нико Паса приоритетным, сделку «Реал» планирует завершить в начале трансферного окна. Нико Пас – экс-игрок «Реала» и его в контракте есть пункт об обратном трансфере в мадридский клуб за 9 миллионов евро, который начнет действовать этим летом.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какого футболиста необходимо подписать «Реалу», выделив Нико Паса.

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Карло Анчелотти трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Комо Нико Пас
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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