ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером

В воскресенье, 13 апреля, «Реал» проведет матч 31-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

На этот матч «королевский клуб» выйдет без главного тренера Карло Анчелотти. Дело в том, что Анчелотти получил желтую карточку в последнем матче «Реала» против «Валенсии» (1:2). У Карло – перебор горчичников, и поэтому он отстранен на один поединок.

На тренерской скамье в матче с «Алавесом» будет находиться его сын Давиде Анчелотти, который на один матч подменит своего отца в качестве наставника «бланкос».

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.