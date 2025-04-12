Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Испания
12 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:02
4415
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером

Карло Анчелотти получил дисквалификацию

12 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2025, 23:02
4415
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 13 апреля, «Реал» проведет матч 31-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

На этот матч «королевский клуб» выйдет без главного тренера Карло Анчелотти. Дело в том, что Анчелотти получил желтую карточку в последнем матче «Реала» против «Валенсии» (1:2). У Карло – перебор горчичников, и поэтому он отстранен на один поединок.

На тренерской скамье в матче с «Алавесом» будет находиться его сын Давиде Анчелотти, который на один матч подменит своего отца в качестве наставника «бланкос».

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

По теме:
Леганес – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Автогол помог. Барселона смогла выйти вперед в матче с Леганесом
Анчелотти рассказал о реакции боссов Реала после поражения от Арсенала
Давиде Анчелотти Ла Лига Алавес Реал Мадрид дисквалификация Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Футбол | 12 апреля 2025, 07:46 7
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал

Хаби хочет купить еще одного голкипера

Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й
Футбол | 12 апреля 2025, 21:53 1
Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й
Известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ на 90+4-й

«Эвертон» победил на выезде «Ноттингем Форест»

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12.04.2025, 15:56
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Футбол | 12.04.2025, 17:50
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Футбол | 12.04.2025, 04:55
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем