ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Карло Анчелотти получил дисквалификацию
В воскресенье, 13 апреля, «Реал» проведет матч 31-го тура Ла Лиги против «Алавеса».
На этот матч «королевский клуб» выйдет без главного тренера Карло Анчелотти. Дело в том, что Анчелотти получил желтую карточку в последнем матче «Реала» против «Валенсии» (1:2). У Карло – перебор горчичников, и поэтому он отстранен на один поединок.
На тренерской скамье в матче с «Алавесом» будет находиться его сын Давиде Анчелотти, который на один матч подменит своего отца в качестве наставника «бланкос».
Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.
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