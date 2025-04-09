В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 25-й минуте свой 12-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забил бразилец Рафинья.

ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией