ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией
Бразилец забил на 25-й минуте
В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.
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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».
На 25-й минуте свой 12-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забил бразилец Рафинья.
ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией
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