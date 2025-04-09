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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:03
457
0

ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией

Бразилец забил на 25-й минуте

09 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:03
457
0
ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

На 25-й минуте свой 12-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забил бразилец Рафинья.

ВИДЕО. Продолжает доминировать в ЛЧ. Рафинья открыл счет в игре с Боруссией

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Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Рафинья Диас
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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