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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 09 апреля 2025, 22:43
313
0

Фраттези повторил прошлое. Странное дежавю для Интера спустя 14 лет

Горан Пандев и Давиде Фраттези забивали голы на одинаковой отметке 87:28

09 апреля 2025, 22:14 | Обновлено 09 апреля 2025, 22:43
313
0
Фраттези повторил прошлое. Странное дежавю для Интера спустя 14 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Вечером 8 апреля Интер вырвал победу над Баварией (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на Альянц Арене.

Решающий гол в ворота мюнхенцев забил Давиде Фраттези на той же секунде, что и знаменитый мяч Горана Пандева в 2011 году!

15 марта 2011 года – Горан Пандев забил победный гол за Интер на 87:28 в матче ЛЧ с Баварией в Мюнхене. Тогда итальянская команда тоже победила (3:2) и прошла дальше, в четвертьфинал.

8 апреля 2025 года – Давиде Фраттези принес победу «Интеру» над «Баварией», снова на 87:28. И опять на «Альянце Арене». Даже празднование гола было похожим.

Фантастическое дежавю для фанатов «нерадзурри» – спустя почти 14 лет после того невероятного вечера история повторилась до секунды.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Давиде Фраттези Горан Пандев курьезы статистика празднование гола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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