Фраттези повторил прошлое. Странное дежавю для Интера спустя 14 лет

Вечером 8 апреля Интер вырвал победу над Баварией (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на Альянц Арене.

Решающий гол в ворота мюнхенцев забил Давиде Фраттези на той же секунде, что и знаменитый мяч Горана Пандева в 2011 году!

15 марта 2011 года – Горан Пандев забил победный гол за Интер на 87:28 в матче ЛЧ с Баварией в Мюнхене. Тогда итальянская команда тоже победила (3:2) и прошла дальше, в четвертьфинал.

8 апреля 2025 года – Давиде Фраттези принес победу «Интеру» над «Баварией», снова на 87:28. И опять на «Альянце Арене». Даже празднование гола было похожим.

Фантастическое дежавю для фанатов «нерадзурри» – спустя почти 14 лет после того невероятного вечера история повторилась до секунды.