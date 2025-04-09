Фраттези повторил прошлое. Странное дежавю для Интера спустя 14 лет
Горан Пандев и Давиде Фраттези забивали голы на одинаковой отметке 87:28
Вечером 8 апреля Интер вырвал победу над Баварией (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на Альянц Арене.
Решающий гол в ворота мюнхенцев забил Давиде Фраттези на той же секунде, что и знаменитый мяч Горана Пандева в 2011 году!
15 марта 2011 года – Горан Пандев забил победный гол за Интер на 87:28 в матче ЛЧ с Баварией в Мюнхене. Тогда итальянская команда тоже победила (3:2) и прошла дальше, в четвертьфинал.
8 апреля 2025 года – Давиде Фраттези принес победу «Интеру» над «Баварией», снова на 87:28. И опять на «Альянце Арене». Даже празднование гола было похожим.
Фантастическое дежавю для фанатов «нерадзурри» – спустя почти 14 лет после того невероятного вечера история повторилась до секунды.
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