ПЯТЕНКО: «В матче против Чехии сборная добилась стратегического результата»
Коуч женской сборной Украины дал оценку поединку Лиги наций
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко дал оценку второму матчу против Чехии в 4-м туре Лиги наций.
После победы над чешками в третьем туре (1:0) сине-желтые провели второй подряд очный матч, который завершили вничью (1:1). Благодаря этому результату Украина сохранила первое место в группе B4 Лиги наций перед заключительными двумя турами группового этапа.
После ничьей с Чехией наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал результат матча, разницу по сравнению с первой игрой против чешек, а также повторение стартового состава. Кроме того, тренер поделился мыслями по поводу заключительных матчей Лиги наций против сборных Албании и Хорватии.
Владимир Пятенко: «Ничья в матче против Чехии? Положительный результат, стратегический, можно сказать. Против хороших соперниц два матча не проиграли – это хорошо. Девчонки – молодцы, правильно отреагировали после пропущенного гола, продолжали гнуть свою линию. Положительный результат и положительные эмоции.
Как и в первой игре, старались играть на переходных фазах. Перекрыли те зоны, в которые вбегают чешки. Заработали пенальти, и были еще моменты, чтобы забить. Два тяжелых поединка, но я уже говорил девушкам: да, тяжело, но нужно терпеть, и за счет большого объема работы нагружаем соперниц на каждом участке поля. Благодаря этому будем добиваться положительного результата.
Отличалась ли игра Чехии по сравнению с первым матчем? Чешки продолжали гнуть свою линию, они нас не удивили. У них были опасные и разнообразные стандарты. Девочки с этим справились.
Сохранение стартового состава после первой игры? В первом матче с Чехией был большой объем работы. Во втором не все выдержали два тайма, как в первой игре. Но были замены, которые добавили нам скорости.
Настрой на последние два тура Лиги наций против Албании и Хорватии? Мы в каждом матче играем на победу, выкладываемся полностью – и физически, и ментально. Мы можем играть по-разному, по ситуации, но не может быть такого, чтобы мы вышли на поле и не добегали».
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