ПЯТЕНКО: «В матче против Чехии сборная добилась стратегического результата»

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко дал оценку второму матчу против Чехии в 4-м туре Лиги наций.

После победы над чешками в третьем туре (1:0) сине-желтые провели второй подряд очный матч, который завершили вничью (1:1). Благодаря этому результату Украина сохранила первое место в группе B4 Лиги наций перед заключительными двумя турами группового этапа.

После ничьей с Чехией наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал результат матча, разницу по сравнению с первой игрой против чешек, а также повторение стартового состава. Кроме того, тренер поделился мыслями по поводу заключительных матчей Лиги наций против сборных Албании и Хорватии.

Владимир Пятенко: «Ничья в матче против Чехии? Положительный результат, стратегический, можно сказать. Против хороших соперниц два матча не проиграли – это хорошо. Девчонки – молодцы, правильно отреагировали после пропущенного гола, продолжали гнуть свою линию. Положительный результат и положительные эмоции.

Как и в первой игре, старались играть на переходных фазах. Перекрыли те зоны, в которые вбегают чешки. Заработали пенальти, и были еще моменты, чтобы забить. Два тяжелых поединка, но я уже говорил девушкам: да, тяжело, но нужно терпеть, и за счет большого объема работы нагружаем соперниц на каждом участке поля. Благодаря этому будем добиваться положительного результата.

Отличалась ли игра Чехии по сравнению с первым матчем? Чешки продолжали гнуть свою линию, они нас не удивили. У них были опасные и разнообразные стандарты. Девочки с этим справились.

Сохранение стартового состава после первой игры? В первом матче с Чехией был большой объем работы. Во втором не все выдержали два тайма, как в первой игре. Но были замены, которые добавили нам скорости.

Настрой на последние два тура Лиги наций против Албании и Хорватии? Мы в каждом матче играем на победу, выкладываемся полностью – и физически, и ментально. Мы можем играть по-разному, по ситуации, но не может быть такого, чтобы мы вышли на поле и не добегали».