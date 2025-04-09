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  4. Камавинга извинился перед болельщиками за удаление в игре с Арсеналом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 22:08 |
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0

Камавинга извинился перед болельщиками за удаление в игре с Арсеналом

Мадридський «Реал» поступився «канонірам» з рахунком 0:3

09 апреля 2025, 22:08 |
725
0
Камавинга извинился перед болельщиками за удаление в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга обратился к болельщикам после поражения, ведь на 90+4-й минуте он был удален в матче с «Арсеналом» (0:3).

«Ко всем мадридцам. Мое разочарование в конце игры взяло верх, и за эти эмоции я хочу извиниться. Мы должны верить и нуждаемся в вашей поддержке в ответном матче.

Все вместе! До конца!», – написал Камавинга в соцсетях.

Игрок получил второе предупреждение из-за того, что выбил мяч после свистка арбитра.

Напомним, что «королевский клуб» уступил в Лондоне с разгромным счетом 0:3.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Эдуардо Камавинга удаление (красная карточка) болельщики
Александр Сильченко Источник: Instagram
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