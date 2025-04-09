Камавинга извинился перед болельщиками за удаление в игре с Арсеналом
Мадридський «Реал» поступився «канонірам» з рахунком 0:3
22-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга обратился к болельщикам после поражения, ведь на 90+4-й минуте он был удален в матче с «Арсеналом» (0:3).
«Ко всем мадридцам. Мое разочарование в конце игры взяло верх, и за эти эмоции я хочу извиниться. Мы должны верить и нуждаемся в вашей поддержке в ответном матче.
Все вместе! До конца!», – написал Камавинга в соцсетях.
Игрок получил второе предупреждение из-за того, что выбил мяч после свистка арбитра.
Напомним, что «королевский клуб» уступил в Лондоне с разгромным счетом 0:3.
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